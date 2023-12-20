The Economist 2023'ün en iyi ekonomilerini açıkladı! İlk sıradaki ülke şaşırttı

20 Aralık 2023 12:50 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 12:50

The Economist, 2023 yılında ekonomik performansı en iyi olan ülkeleri sıraladı. Londra merkezli dergi, küresel durgunluk riskine rağmen gayri safi dünya gelirinin yüzde 3 büyüdüğü, iş piyasasının dirençli kaldığı ve merkez bankalarının yüksek enflasyonla başa çıkmaya çalıştığı bir yıl olduğunu belirtti. Dergiye göre, 2023 yılının en başarılı ekonomisi ise Yunanistan oldu. Türkiye listede 15. sırada, Estonya'nın yanında yer aldı.

YUNANİSTAN BİRİNCİ SIRADA

The Economist'in değerlendirmesinde, çekirdek enflasyon, enflasyon genişliği, GSYH, istihdam ve hisse fiyatları gibi kriterler kullanıldı. Bu kriterlere göre, Yunanistan hem enflasyonu hem de büyümeyi dengeleyen bir performans sergiledi. Yunanistan’da çekirdek enflasyon yüzde 3.4 artarken, enflasyon genişliği yüzde 13.3 düştü. GSYH yüzde 3.3 büyürken, istihdam arttı.

The Economist 35 ülkenin ekonomik performansını mercek altına aldı ve performanslarını inceledi. Bu kriterler doğrultusunda yapılan değerlendirmede, Yunanistan bir kez daha öne çıktı.

TÜRKİYE VE ESTONYA İLE BERABER 15. SIRADA

Türkiye, 15. sırada Estonya ile paylaştı. The Economist’in raporuna göre, Türkiye’de çekirdek enflasyon yüzde 69.5’e yükselirken, enflasyon genişliği eksi yüzde 6.7 oldu. GSYH yüzde 3.3 büyürken, istihdam yüzde 0.1 arttı. Türkiye’de borsa yüzde 20.6 değer kazandı.

Güney Kore, ikinci sırada yer alırken, Amerika kıtasından ülkelerin de iyi bir yıl geçirdiği görüldü. ABD ikinci, Kanada altıncı ve Şili yedinci sırada yer aldı.

Avrupa’nın güçlü ekonomileri ise daha yavaş bir performans gösterdi. Almanya 27., Britanya 30. ve Finlandiya ise 35. sırada yer aldı.