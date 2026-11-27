Türk Hava Yolları'ndan yeni bir indirim kampanyası geldi. Güney Avrupa uçuşlarına yönelik kampanya kapsamında biletler 119 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

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Türk Hava Yolları (THY), Güney Avrupa ülkelerine yönelik uçuşlar için indirim kampanyası başlattı. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanya kapsamında 1 Aralık'a kadar bilet alan yolcular, 5 Ocak-31 Mayıs 2027 tarihlerinde indirimli fiyatlarla seyahat edebilecek.

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BİLETLER 119 DOLARDAN BAŞLIYOR

Kampanya kapsamında gidiş-dönüş biletler Priştine'ye 119, Tiran, Üsküp ve Saraybosna'ya 129, Tivat ve Podgorica'ya 139, Atina ve Selanik'e 149, Ljubljana ve Zagreb'e 189 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Dubrovnik, Belgrad, Malta, Torino, Napoli, Katanya, Bari ve Palermo'ya 199, Sevilla, Milano, Roma, Venedik ve Bologna'ya 209 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.

Barselona, Madrid, Malaga, Valensiya, Bilbao, Lyon, Marsilya, Toulouse ve Bordo'ya 219, Paris ve Nice'e 229, Lizbon ve Porto'ya ise 249 dolardan başlayan fiyatlarla uçulabilecek.

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KAMPANYA THY'NİN İNTERNET SATIŞLARINDA GEÇERLİ

THY'nin resmi internet sitesinde geçerli olan kampanya fiyatları, bilet satış ofisleri ve acentelerde farklılık gösterebilecek. Kampanyaya ilişkin ayrıntılı bilgiye THY'nin internet sitesi, çağrı merkezi ve satış ofislerinden ulaşılabilecek.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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