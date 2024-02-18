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    • Haberler > Ekonomi > Ticaret Bakanlığı'ndan 533 firmaya ihracat desteği! Vergiden muaf olacaklar

    Ticaret Bakanlığı'ndan 533 firmaya ihracat desteği! Vergiden muaf olacaklar

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Ticaret Bakanlığı&#039;ndan 533 firmaya ihracat desteği! Vergiden muaf olacaklar
    Ticaret Bakanlığı, İhracat, Destek, Vergi, Gümrük Vergisi, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında, geçen ay 533 firma için izin belgesi düzenledi. İhracatçıları desteklemek için verilen dahilde işleme izni, ihracat için ithal edilen veya yurt içinden alınan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul veya ambalaj malzemelerinin gümrük vergisi, KDV, ÖTV gibi vergi ve harçlardan muaf tutulmasına olanak tanıyor.

    Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında, geçen ay 533 firma için izin belgesi düzenledi.

    Bakanlığın ocak ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, yılın ilk ayında 533 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 2 hariçte işleme izin belgesi, 15 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

    Firma talebine istinaden 14 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.

    DAHİLDE İŞLEME İZNİ NEDİR?

    Dahilde işleme izni, ihracat yapmak için ithal edilen veya yurt içinden alınan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul veya ambalaj malzemelerinin gümrük vergisi, KDV, ÖTV gibi vergi ve harçlardan muaf tutulduğu bir teşvik sistemidir.

    Bu sistem sayesinde ihracatçılar, uluslararası piyasada rekabet gücü kazanabilir, ihraç pazarlarını geliştirebilir ve ürün çeşitliliği sağlayabilirler.

    Ticaret Bakanlığı'ndan dahilde işleme izni almak için, imalatçı işletmenin kapasite raporu alması gerekir. Ayrıca belge, ihracat taahhüdü karşılığında verilir, ilgili işletme belirli bir süre içinde belirtilen ihracatı gerçekleştirmelidir.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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