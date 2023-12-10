TL’de kan kaybı durdu, yatırımcı güveni arttı

10 Aralık 2023 04:25 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 04:28

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU VE KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Türkiye ekonomisi alınan makro ihtiyati tedbirler ve dezenflasyon politikalarıyla yeniden rayına giriyor. Merkez Bankasının rezervleri 140 milyar doları aşarak tüm zamanların rekorunu kırarken, kredi risk primindeki düşüş sürüyor. Uluslararası kuruluşlar bir yandan Türkiye’nin büyüme tahminleri yukarı yönlü revize ederken diğer yandan not artış sinyalleri geliyor. Son ekonomik göstergeleri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “Uyguladığımız politikalarla yatırımcı güveni arttı, risk primi düştü, rezervlerimiz güçlendi ve kur oynaklığı azaldı. TL’deki kan kaybı durdu” dedi.

RİSK PRİMİ DÜŞTÜ TL’DEKİ KAN KAYBI DURDU

Bakan Şimşek, Orta Vadeli Program’ın (OVP) öngörüldüğü şekilde işlediğini hatırlatarak “Ülkemizin risk primini gösteren CDS Mayıs’ta 700 baz puanın üzerindeydi, 7 Aralık itibarıyla 336 baz puana düştü. Mayıs-aralık döneminde Türkiye’nin risk primi 300 baz puandan fazla düşerken, gelişmekte olan ülkelerin risk primi ortalama 55 baz puan geriledi. Kur oynaklığı azaldı. TL’deki kan kaybı durdu. 1 aylık opsiyonların ima ettiği kur oynaklığı, mayısta yüzde 57 seviyesindeydi. 7 Aralık itibarıyla yüzde 9’a geriledi. Bu dönemde gelişmekte olan ülkeler ortalaması yüzde 11 seviyesindeydi” diye konuştu.

NOTUMUZ YÜKSELİYOR BÜYÜME DENGELENİYOR

Şimşek, Türkiye’nin not görünümünde iyileşme yaşandığını belirterek şunları kaydetti: Standard & Poor’s not görünümümüzü önce durağana, sonra da pozitife yükseltti. Fitch ise görünümü negatiften durağana yükseltti. Büyümede yeniden dengelenme başladı, daha dengeli bir kompozisyona doğru yol alıyoruz. Yılın 2. çeyreği ile 3. çeyreğini karşılaştırırsak: İç talebin büyümeye verdiği katkı 10,2 puandan, 8,5 puana düştü. Net dış talebin negatif katkısı da 6,3 puandan negatif 2,6 puana düştü. Cari açık azalıyor. Yıllıklandırılmış cari açık eylül ayında mayısa göre 8,6 milyar dolarlık bir iyileşme gösterdi ve 51,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

BRÜT REZERVLER ARTIYOR

Merkez Bankasının brüt rezervlerindeki artışa da dikkat çeken Şimşek “Brüt rezervler mayıs sonundan bu yana 41,7 milyar dolar artarak, 140,1 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Diğer yandan kur korumalı mevduat hesaplarından çıkış oluyor. Para politikasındaki normalleşme ile birlikte TL getirileri artmaya başladı. KKM stoku 25 Ağustos’taki 3,3 trilyon TL idi. 1 Aralık itibarıyla bu tutar 2,7 trilyon TL’ye geriledi. Böylece 654 milyar TL azalma oldu” ifadelerini kullandı.

TASARRUF İÇİN ÇABALIYORUZ

Bakan Şimşek, kamu harcamalarının verimli alanlara kanalize edilmesi gerektiğini belirterek “Tasarruf harcamamak değildir aslında kamuda. Tasarruf, kaynakların doğru alanlara yönlendirilmesidir. Gereksiz harcamaların da kaldırılmasını içeriyor. Vatandaşımız kamuda tasarruf bekliyor. Bu konuda yoğun çaba içindeyiz. Bizden kurumların planlanmış taşıt talepleri var. Örneğin taşıtım eski, yenilenmesi lazım diye talepler geliyor. Onay verirken sadece yerli ve millî olan kullanımı ucuz olan elektrikli Togg’u alabilirsin diyoruz, ikincisi mevcudu satacaksın diyoruz. Dolayısıyla biz bu konularda hassasız. Yurt dışı gezilerini de yoğun şekilde inceliyoruz. Gerekli mi, bir kişi gitse olur mu? Bu konularda da hassasiyet gösteriyoruz. En büyük tasarruf kaynakların üretken alanlara kaynakların kanalize edilmesidir” diye konuştu.

KİM NE DEDİ?

KREDİ NOTU

> Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Eylül’deki değerlendirmesinde Türkiye’nin kredi notunu ‘B’ olarak teyit ederken not görünümünü iki yıl aradan sonra ‘negatif’ten ‘durağan’a çıkarmıştı. Fitch ayrıca Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini yüzde 2,5’ten yüzde 4,3’e yükseltti.

> Fitch’in ardından Standard & Poor’s da 29 Eylül’de Türkiye’nin kredi notunu ‘B’ olarak teyit etti ve kredi notu görünümünü politika değişikliği nedeniyle ‘negatif’ten ‘durağan’a çıkardığını açıkladı.

> Moody’s Türkiye’nin notunu B3 durağan görünümlü olarak derecelendirdi. Moody’s Türkiye ile ilgili yayımladığı raporda, uygulanan yeni ekonomi politikalarının kredi görünümü için pozitif olduğunu belirtti. Hem Standard & Poor’s hem de Moody’s ortodoks sıkılaştırma politikalarına dikkat çekerek not artış sinyali verdi.

BÜYÜME TAHMİNİ

> Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 2023 yılı büyüme beklentisini yüzde 2,5’ten yüzde 3,5’e çıkardı.

> BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,6’dan yüzde 3,7’ye yükseltti. Gelecek yıl da yüzde 1,9 büyüyeceği tahmin edildi.

> Uluslararası Para Fonu (IMF) da Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4 ve gelecek yıl yüzde 3,25 büyüyeceği tahmininde bulundu.

> Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 4,3’ten yüzde 4,5’e yükseltirken, ekonominin 2024’te 2,9 büyümesi bekleniyor.

TÜRK LİRASI

> ABD’nin büyük yatırım bankalarından JP Morgan “TL’de ağırlık artır” tavsiyesine başladı. Bankanın eylül ayı başında yatırımcılara gönderdiği bilgi notunda, Türkiye’deki gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yer alırken “Model portföyümüze küçük bir miktar ‘TL ağırlık artır’ pozisyonu ekliyoruz. Temmuz başında opsiyonlarda TL uzun pozisyonu almıştık. Artık risk/ödül dengesinin doğrudan TL alımdan yana olduğunu düşünüyoruz” ifadeleri kullanıldı.

> Goldman Sachs “Türkiye (Türk lirası) oyuna geri döndü” başlıklı piyasalar raporunda, politika faizindeki hızlı normalleşmenin Türk lirasında kazancın geri döndüğüne işaret ettiği kaydedildi.

> Citibank enflasyonda kalıcı ve belirgin bir düşüş sağlanana kadar TL cinsinden varlıkların cazibesinin artırılmasına devam edileceği hususlarının önem arz ettiğini aktardı.

> Deutche Bank raporunda, Türk tahvillerinin 2024’te en iyi performans gösteren gelişmekte olan tahviller arasında yer alabileceği ifade edildi. Bankanın notunda, Merkez Bankasının parasal sıkılaştırmada beklentilerin üzerinde kararlar almasının, TL için sürpriz bir pozitiflik içerdiğine dikkat çekildi.