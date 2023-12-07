Bakan Şimşek'ten Merkez Bankası rezervlerine ilk yorum: En önemli hedefimiz gerçekleşiyor
Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 1 Aralık itibarıyla 140,1 milyar dolar ile tarihi rekor seviyesine yükselen Merkez Bankası rezervlerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Şimşek, "En önemli hedefimiz gerçekleşiyor" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide istikrar için büyük önem verdiği Merkez Bankası rezervlerinde yaşanan tarihi yükseliş sonrasında açıklamada bulundu.
Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Bakan Şimşek, "En önemli hedefimiz gerçekleşiyor" dedi. Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:
"Programımızın en önemli hedeflerinden birini gerçekleştiriyoruz…"
Öte yandan Merkez Bankası toplam rezervleri, 1 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 656 milyon dolar artışla 140 milyar 149 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Brüt döviz rezervleri, 2 milyar 236 milyon dolar artışla 93 milyar 233 milyon dolara, altın rezervleri 1 milyar 420 milyon dolar artarak 45 milyar 496 milyon dolardan 46 milyar 916 milyon dolara çıktı.