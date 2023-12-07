Bakan Şimşek'ten Merkez Bankası rezervlerine ilk yorum: En önemli hedefimiz gerçekleşiyor

7 Aralık 2023 17:46 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 17:47

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide istikrar için büyük önem verdiği Merkez Bankası rezervlerinde yaşanan tarihi yükseliş sonrasında açıklamada bulundu.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Bakan Şimşek, "En önemli hedefimiz gerçekleşiyor" dedi. Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Programımızın en önemli hedeflerinden birini gerçekleştiriyoruz…"

Öte yandan Merkez Bankası toplam rezervleri, 1 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 656 milyon dolar artışla 140 milyar 149 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Brüt döviz rezervleri, 2 milyar 236 milyon dolar artışla 93 milyar 233 milyon dolara, altın rezervleri 1 milyar 420 milyon dolar artarak 45 milyar 496 milyon dolardan 46 milyar 916 milyon dolara çıktı.