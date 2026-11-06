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Ekonomi

Toplu sözleşme zaferi! Gebze'deki fabrikada maaşlar 100 bin TL oldu

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Toplu sözleşme zaferi! Gebze'deki fabrikada maaşlar 100 bin TL oldu
Başlık ResmiToplu sözleşme zaferi! Gebzedeki fabrikada maaşlar 100 bin TL oldu

Gebze'deki CHINATOOL fabrikasında imzalanan toplu sözleşme ile işçiler önemli kazanımlar elde etti. Yeni anlaşmayla birlikte çalışanların ücretlerine ilk 6 ay için yüzde 20 ile yüzde 40 arasında zam yapılırken, sosyal haklar ve ikramiyelerle birlikte aylık net kazanç 100 bin TL seviyesine yükseldi.

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Kocaeli Gebze'de faaliyet gösteren CHINATOOL fabrikasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Birleşik Metal-İş Sendikası ile işveren arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uzlaşmayla sonuçlandı.

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İLK 6 AY İÇİN YÜZDE 40'A VARAN ZAM

200 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesiyle çalışanların ücretlerinde ilk 6 aylık dönem için yüzde 20 ila yüzde 40 arasında artışa gidildi. İşçilerin ücret artışlarının yanı sıra sosyal haklarında da önemli iyileştirmeler yapıldı.

Toplu sözleşme zaferi! Gebzedeki fabrikada maaşlar 100 bin TL oldu
Başlık ResmiToplu sözleşme zaferi! Gebzedeki fabrikada maaşlar 100 bin TL oldu

6 PUAN REFAH PAYI

Sözleşmenin sonraki dönemlerinde toplam 6 puan refah payı uygulanması kararlaştırıldı. Böylece ücret artışlarının ilerleyen dönemlerde de refah payıyla desteklenmesi konusunda uzlaşma sağlandı.

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SOSYAL HAKLARDA YÜZDE 100 ARTIŞ

Anlaşmanın dikkat çeken maddelerinden biri de sosyal haklardaki iyileştirmeler oldu. Yeni sözleşmeyle sosyal haklarda ortalama yüzde 100 artış sağlandı.

İşçilere ayrıca 6 yevmiye tutarında vergi desteği verilmesi kararlaştırıldı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için de çalışanlara 1 yevmiye tutarında ek ödeme yapılması sözleşmeye dahil edildi.

Toplu sözleşme zaferi! Gebzedeki fabrikada maaşlar 100 bin TL oldu
Başlık ResmiToplu sözleşme zaferi! Gebzedeki fabrikada maaşlar 100 bin TL oldu

İŞÇİLERİN AYLIK KAZANCI 100 BİN TL'YE ULAŞTI

Ücret zamları, ikramiyeler ve sosyal haklardaki artışların bir araya gelmesiyle fabrikada çalışan işçilerin aylık net kazancı 100 bin TL seviyesine ulaştı.

GEÇEN DÖNEM 4 GÜN GREV YAPILMIŞTI

CHINATOOL fabrikasında önceki toplu iş sözleşme döneminde taraflar arasında yaşanan anlaşmazlık, işçilerin greve çıkmasıyla sonuçlanmıştı. İşçiler, o dönemde 4 gün boyunca iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. Bu kez ise toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlandı. Taraflar, herhangi bir grev veya iş bırakma eylemi yaşanmadan müzakere masasında anlaşmaya vararak yeni sözleşmeyi imzaladı.

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Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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