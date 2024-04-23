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Haberler > Ekonomi > Türk çileğini Avrupalı bizden ucuza yiyor! Yurt dışına 50, yurt içine 70 TL

Türk çileğini Avrupalı bizden ucuza yiyor! Yurt dışına 50, yurt içine 70 TL

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türk çileğini Avrupalı bizden ucuza yiyor! Yurt dışına 50, yurt içine 70 TL

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Anadolu topraklarında üretilen Türk çileğini Avrupalı daha ucuza yiyor! Hatay’da çilek hasadı başladı. Üreticiler, yurt dışına kilosu 50 liradan gönderdikleri, çileği, iç piyasaya 70-80 liradan veriyor.

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay’da çilek hasadı başladı. Çileklerin kilogram fiyatı yurt dışına 50 liradan ihracat edilirken yurt içinde 70 TL’den alıcı buluyor.

Ancak aynı tarladan çıkan ürünün yurt içinde daha pahalıya satılması tüketiciyi şaşırttı.

Bu sene üç dönümlük alanda çilek üretimi gerçekleştirdiğini belirten Antakyalı üretici Aziz Öztürk “Bu dördüncü hasadımız. Yeni başladık ama güzel gidiyor hasadımız. Tarladan yurt dışına 50 TL’den gidiyor. Yurt içine de 70 ile 80 TL arasında satışımız var. Marketler bizden alıp 80 ile 100 TL arasında satıyor” dedi. Çilek hasadının zor bir iş olduğunu ifade eden Aziz Öztürk “Kadın işçilerimizin yevmiyeleri 500 TL’dir. İşçiler, ortalama günlük 7 saat çalışıyor” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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