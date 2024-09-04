Türk müteahhitleri yurt dışında 11,2 milyar dolarlık iş üstlendi! İlk 8 ayda 148 projede onların imzası var

Türk müteahhitlik sektörü, son yıllarda salgın ve savaş gibi risklere rağmen yurt dışındaki başarılı performansını sürdürdü. Sektör, bu yılın 8 ayında yurt dışında 148 proje üstlenirken bunların toplam tutarı 11,2 milyar dolar olarak kaydedildi.

Müteahhitler, son olarak 2015’te 83,8 milyon dolarlık ortalama proje bedeline ulaşırken, 2021’de bu rakam 68,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Ortalama proje değeri, 2022’de 39,4 milyon dolar, geçen yıl ise 64,9 milyon dolar olarak hesaplandı. Bu yılın ocak-ağustos döneminde ise ortalama proje bedeli yaklaşık 75,7 milyon dolar oldu.

İLK SIRADA RUSYA VAR

Yurt dışı müteahhitlik sektörü, 1972’den ağustos ayı sonuna kadar 137 ülkede 515 milyar dolar değerinde 12 bin 277 proje üstlendi. Bu dönemde üstlenilen projelerin ülkelere göre dağılımında Rusya, yüzde 19,9’luk payla ilk sırada yer aldı. Söz konusu ülkede bugüne kadar 102,3 milyar dolarlık proje yürütüldü.

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TÜRKMENİSTAN İKİNCİ SIRADA

Rusya’yı yüzde 10,4’lük payla Türkmenistan takip ederken bu ülkede üstlenilen projelerin tutarı 53,5 milyar dolar oldu. Irak, yüzde 6,8’lik pay ve üstlenilen 34,9 milyar dolarlık projeyle üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri, 31 milyar dolarlık projeyle Libya ve 29,5 milyar dolarlık projeyle Kazakistan izledi. Sektörün üstlendiği projelerde Suudi Arabistan yüzde 5,6’lık pay ve 29 milyar dolarlık bedelle öne çıktı. Bu dönemde Cezayir’de 22,7 milyar dolarlık, Katar’da 20,3 milyar dolarlık, Azerbaycan’da 19,4 milyar dolarlık, Birleşik Arap Emîrlikleri’nde 13,2 milyar dolarlık proje üstlenildi. Türk müteahhitlerin yurt dışında bugüne kadar üstlendiği projelerde yüzde 13,9 oranıyla kara yolu, tünel ve köprüler ilk sırayı aldı. Bu sektörü, yüzde 13,8 ile konut, yüzde 8,6 ile enerji santrali, yüzde 7,1 ile ticaret merkezi ve yüzde 6,6 ile havalimanı yatırımları takip etti.