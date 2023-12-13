Türk vatandaşlığı istismar edilemeyecek! Yabancıya arsa satışında yapı zorunluluğu

13 Aralık 2023 02:39 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 02:43

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik’te yapılan değişiklik Resmî Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. Yabancıya parayla vatandaşlık verilmesiyle ilgili hükümleri düzenleyen yönetmelikte yer alan ‘döviz tutarındaki taşınmazı’ ibaresi ‘döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı’ olarak değiştirildi. Türkiye Değerleme Uzmanı Birliği (TDUP) Başkanı Yaşar Bahçeci, mevcut düzenlemede yer alan “taşınmaz” ifadesi genel bir değerlendirme içerdiği için satışlarda kapsamın belli olmadığını kaydetti. Bahçeci “Taşınmaz ifadesi; arsayı, tarlayı hepsini içine alıyordu. ‘Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmaz’ ifadesi ile açıklık getirilmiş oldu. Yabancıya taşınmaz satışında kapsam daraltıldı. Arsa da bir taşınmaz olduğu için köydeki tarlanın, arsanın satışının öncüne geçildi. Bana göre, kat irtifakına ilaveten bir inşaat oranı da düzenlemeye eklense daha iyi olurdu. ‘Belirli bir inşaat seviyesini tamamlamış projeler denilebilirdi’ ancak bu hâliyle de kapsam netleştirilmiş oldu. Artık yabancılar gözünü kestirdiği herhangi bir arsayı, tarlayı alamayacak. Belirli bir kriter taşıması gerekecek” dedi.

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Başkanı (ATEM) Hakan Akçam da Türk vatandaşlığının bu kararla artık suistimal edilemeyeceğine dikkat çekti. Akçam, şunları kaydetti: Söz konusu yönetmelikte değişikliğe gidilerek Türk vatandaşlığı kazanma hakkının 400 bin dolardan 600 bin dolara çıkarılmasını bekliyorduk. Kararda değişiklik başka yönde yapıldı. Bundan sonra yabancıların vatandaşlık edinimlerinin boş arsa veya tarım arazi alımları ile olmayacağını ortaya koymaktadır. Vatandaşlık hakkı kazanmak için arsanın üzerine yapı zorunluluğu getirildi. Türk vatandaşlığı elde etmenin suiistimal edilmesinin önünü kesecek bir değişiklik oldu.