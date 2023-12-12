DMM, sosyal medyadaki bir yalanı daha çürüttü

12 Aralık 2023 17:45 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 17:48

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Halkı kin ve düşmanlığı teşvik etmeye çalışan sosyal medya provokatörlerinin bir yalanı daha Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden döndü.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, son olarak bugün yabancılara vatandaşlık imkanı veren yönetmelikteki değişiklik üzerinden sosyal medyada dolaşıma sokulan “Cumhurbaşkanı Erdoğan, taşınmaz satışı karşılığı vatandaşlık verilmesi uygulamasının genişletilmesine karar verdi.” iddiasına ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada iddianın doğru olmadığı dile getirildi.

“YABANCIYA VATANDAŞLIK İMKANINDA GENİŞLETME DEĞİL, DARALTMAYA GİDİLDİ”

Taşınmaz satın alarak Türk vatandaşlığının kazanılması uygulamasında iddia edilenin aksine genişlemeye değil, 'daraltmaya' gidildiğini belirten DDM, açıklamasında şunları ifade etti;

12 Aralık 2023 tarihli ve 32397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile taşınmaz satın alarak Türk vatandaşlığının kazanılması uygulamasında genişlemeye değil “daraltmaya” gidilerek yapısız taşınmaz (arsa, tarla) edinimiyle Türk vatandaşlığının kazanılması uygulamasına son verilmiştir. Gayrimenkul satın alınarak edinilen Türk vatandaşlığı için uygulanan yönetmelikte "döviz tutarındaki taşınmazı" ibaresi, "döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı" olarak değiştirilmiştir.