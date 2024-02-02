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    • Türkiye ile Irak arasında mutabakat imzalandı! 'Kalkınma Yolu' için ofisler açılacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Türkiye ile Irak arasında mutabakat imzalandı! &#039;Kalkınma Yolu&#039; için ofisler açılacak
    Kalkınma Yolu, Türkiye, Irak, Mutabakat, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ümit Burnu'ndan yaklaşık 45 ve Kızıldeniz'den yaklaşık 35 günde yapılan nakliyelerin 25 günde gerçekleştirilmesini sağlayacak 'Kalkınma Yolu' hakkında konuştu. Uraloğlu, "Onun da ne kadar kıymetli olduğunu farkındayız. Çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz" dedi.

    Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile Bakanlık'ta bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, Irak ile en önemli konunun Kalkınma Yolu Projesi olduğunu söyledi.

    Görüşmede bu konuda gelinen noktanın ele alındığını dile getiren Uraloğlu, Irak tarafının projede büyük yol kat ettiğini bildirdi. Konuyu yakından takip ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi:

    "Yıl içinde inşallah buranın finansmanı ve ihalesiyle ilgili gelişmeleri de göreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Irak'a yapacağı ziyaret sırasında bazı kararların alınabileceğini karşılıklı konuştuk. Kalkınma Yolu'nun devamında da ülkemizde yapmamız gereken işler hakkında bilgi verdik. Biz de onları hızlıca yürütüyoruz."

    Türkiye ile Irak arasında mutabakat imzalandı! 'Kalkınma Yolu' için ofisler açılacak

    Kızıldeniz'deki olaylardan dolayı Ümit Burnu'nda oluşan gemi trafiğine dikkati çeken Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

    "Bugün Ümit Burnu'ndan yaklaşık 45 ve Kızıldeniz'den yaklaşık 35 günde yapılan nakliyelerin 'Kalkınma Yolu'nu bitirdiğimizde sadece 25 günlük bir sürede yapılabileceğini biliyoruz. Onun da ne kadar kıymetli olduğunu farkındayız. Çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz."

    "DEMİR YOLU VE LİMANLAR İÇİN TÜRK FİRMALARIYLA GÖRÜŞECEĞİZ"

    Iraklı Bakan Sadavi de Kalkınma Yolu Projesi'nin Fav Limanı, demir yolları ve kara yolları olmak üzere 3 ana konudan oluştuğunu anlattı.

    Sadavi, "Kalkınma Yolu Projesi'nde Büyük Fav Limanı yüzde 85, demir yolları yüzde 55 ve otoyollar ise yüzde 35 tamamlanmış durumda. Mali ve ekonomik konular devam ediyor. Etüt çalışmalarımız da devam ediyor. İki ülkenin bu projeyle ilgili ofisler açması noktasında anlaştık. Ayrıca, demir yolu ve limanlar konusunda Türk firmalarıyla görüşeceğiz, firmaların tecrübelerinden yaralanmak isteriz" diye konuştu.

    Öte yandan görüşmede, iki ülke arasında tır taşımacılığının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılamasının kararlaştırıldığı da bildirildi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Kalkınma YoluTürkiyeIrakMutabakat
    Haberler > Ekonomi > Türkiye ile Irak arasında mutabakat imzalandı! 'Kalkınma Yolu' için ofisler açılacak
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