Türkiye’de hem elektrikli hem hibrit üretecek! Avrupa talepleri BYD’nin planlarını değiştirdi 

BYD’nin 1 milyar avro yatırımla Manisa’da kuracağı tesis, Avrupa’da artan hibrit araç talebine de cevap verecek. Manisa’ya Ar-Ge merkezi kurmayı da planlayan BYD’nin bu adımı, Türkiye’yi yalnızca üretim değil, teknoloji geliştirme açısından da bölgesel bir güç hâline getirecek.

ALİ ÇELİK - Yılın ilk çeyreği Avrupa pazarında artan hibrit otomobil satışları yüzde 35’lere kadar tırmandı. Söz konusu bölgede varlığını güçlendirmek isteyen Çinli otomotiv devi BYD, müşteri taleplerine göre üretim planlarını hızlıca revize etmeye başladı.

Manisa’da kurulacak fabrikada sadece elektrikli değil aynı zamanda şarj edilebilir hibrit (PHEV) araçlar da üretme kararı alan şirket, Avrupa’da yükselen hibrit talebine Türkiye’den cevap verecek. 2026 Mart ayında yıllık 150 bin araçlık kapasiteyle üretime başlayacağı açıklanan BYD Manisa fabrikasının stratejik önemi bu noktada daha ön plana çıkıyor.

1 milyar avroluk yatırımla start vermesi beklenen tesis, yalnızca üretim değil, aynı zamanda bir inovasyon üssü olarak hizmet verecek. Macaristan’ın yanı sıra Manisa’ya da Ar-Ge merkezi kurmayı planlayan BYD’nin bu adımı, Türkiye’yi yalnızca üretim değil, teknoloji geliştirme açısından da bölgesel bir güç hâline getirecek.

MACARİSTAN AVRUPA MERKEZİ OLUYOR

Öte yandan Macaristan hükûmeti ile stratejik iş birliği anlaşması imzalayan BYD, Avrupa genel merkezini Hollanda’dan Budapeşte’ye taşımaya hazırlanıyor. Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto’nun duyurduğu anlaşmaya göre, şirket Budapeşte’de 250 milyon avroluk yeni bir iş ve Ar-Ge merkezi kuracak. Macar hükûmeti ise bu projeye 50 milyon avro hibe sağlayacak. Başbakan Viktor Orban ile masaya oturan BYD’nin kurucu CEO’su Wang Chuanfu, Macaristan’ı yeni Avrupa genel merkezi seçtiklerini ayrıca yeni bir Ar-Ge merkezi için düğmeye bastıklarına dikkat çekerek, “Yeni merkezimizde sağlanacak 2 bin kişilik istihdamın yüzde 90’ını mühendisler oluşturacak. Merkezin üreteceği patentlerin en az %50’si Macaristan’da tescil edilecek ve mümkün olduğunca çok sayıda yerel işletme ve tedarikçiyle ortaklık yapmaya çalışacağız” dedi.

İmza töreninde konuşan Başbakan Orban ise Çin’i elektromobilite alanında küresel bir lider olarak gördüklerini belirtti. Macaristan’ın, Pekin ile artan ikili ticaret ve yatırımlara büyük önem verdiğini ifade eden Orban, Çin mallarına uygulanan AB tarifelerine karşı olduğunu belirterek, Avrupa Birliği’ni karşılıklı saygıya dayalı ekonomik iş birliğine davet etti.