Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borcu ne kadar? Merkez Bankası açıkladı

Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, Mayıs 2025 itibarıyla 168,4 milyar dolar olarak açıklandı. Bu rakama uzun vadeli olup da vadesine 1 yıl veya daha az kalan 54,4 milyar dolarlık dış borç da eklenince, önümüzdeki bir yıl içinde ödenmesi gereken dış borçların toplamı 222,8 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2025 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, nisanda aylık bazda yüzde 2,6 azalarak 168,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre yüzde 6,2 azalarak 73,1 milyar dolar olurken, Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler yüzde 1,4 azalarak 29,7 milyar dolara indi.

BANKALARIN YURT DIŞINDAN KULLANDIĞI KISA VADELİ KREDİLER

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki aya göre yüzde 30,2 azalarak 13 milyar dolara düştü. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 2,5 artışla 19 milyar dolara çıktı.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 4,8 artışla 20,4 milyar dolara yükselirken, TL cinsinden mevduatları yüzde 2,8 azalarak 20,7 milyar dolara geriledi.

Diğer sektörler kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 65,5 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 1,8 artarak 61,7 milyar dolar olurken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler yüzde 8 azalarak 3,8 milyar dolara düştü.

BORCUN BÜYÜK BÖLÜMÜ DÖVİZ ÜZERİNDEN

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, kısa vadeli dış borç stokunun yüzde 36’sı dolar, yüzde 27’si euro, yüzde 21’i TL ve yüzde 16’sı diğer döviz cinslerinden oluştu.

1 YIL İÇİNDE ÖDENMESİ GEREKEN DIŞ BORÇ

Nisan 2025 sonu itibarıyla vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise 222,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.