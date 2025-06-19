Türkiye'den en çok ev alan yabancı sıralaması! Zirvenin sahibi açık ara lider  

TÜİK, mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Geçtiğimiz ay 130 bin 25 konut satılırken, en fazla konut satışı İstanbul, Ankara ve İzmir'de, en az konut satışı Ardahan'da oldu. Türkiye'den en çok ev alan yabancı sıralamasında ise zirvenin sahibi açık ara yine aynı ülke oldu.

Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,6 oranında artarak 130 bin 25 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 22 bin 103 ile İstanbul, 11 bin 975 ile Ankara ve 7 bin 817 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 48 ile Ardahan, 67 ile Bayburt ve 91 ile Gümüşhane olarak gerçekleşti.

5 AYLIK KONUT SATIŞLARI

Konut satışları Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,4 oranında artarak 584 bin 170 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %95,9 oranında artarak 19 bin 412 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %14,9 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %98,7 oranında artarak 88 bin 606 oldu.

Mayıs ayında 4 bin 674; Ocak-Mayıs döneminde ise 21 bin 62 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 110 BİN 613 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,9 oranında artarak 110 bin 613 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %85,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,7 oranında artarak 495 bin 564 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,2 oranında artarak 39 bin 546 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %30,4 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,7 oranında artarak 174 bin 55 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,6 oranında artarak 90 bin 479 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %69,6 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,0 oranında artarak 410 bin 115 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA MAYIS AYINDA 1.771 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,2 oranında azalarak 1.771 oldu. Mayıs ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,4 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 648 ile İstanbul, 594 ile Antalya ve 145 ile Mersin oldu. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,7 oranında azalarak 7 bin 789 oldu.

TÜRKİYE'DEN EN ÇOK EVİ RUSLAR ALDI

Mayıs ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 274 ile Rusya Federasyonu, 133 ile İran ve 127 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.