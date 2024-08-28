Türkiye'nin çimento devi Çimsa, İrlandalı markayı 330 milyon euroya satın alıyor

Türkiye'nin önde gelen çimento üreticilerinden Çimsa, İrlandalı çimento firması Mannok'u satın almak için sözleşme imzaladı. Çimsa'dan KAP'a yapılan açıklamada, satın almanın bedeli 330 milyon euro olduğu belirtildi.

Çimsa, döviz bazlı gelirlerini yüzde 70'e çıkarma ve dış pazarlarda büyüme stratejisi kapsamında yeni bir adım daha attı. Türk çimento devi İrlanda merkezli Mannok Holdings DAC'nin (Mannok) yüzde 94,7'sini satın almak için sözleşme imzaladı.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Çimsa'dan konuya dair KAP'a bir açıklama yapıldı. Açıklamada, satın almanın değerinin 330 milyon euro olduğu belirtildi.

KAP açıklamasının tamamı şöyle:

"Şirketimizin sürdürülebilir yapı malzemeleri alanında büyüme ve global ayakizini genişletme stratejisi doğrultusunda, uluslararası yapı malzemeleri yatırımlarımızın konsolide edildiği büyüme platformu olan bağlı ortaklığımız Sabanci Building Solutions BV'nin ("SBS") paylarının %100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Cimsa Ireland Ltd tarafından İrlanda Cumhuriyeti'nde yerleşik çimento, çimento bazlı (kremit, precast beton gibi) ürünler ile yalıtım malzemeleri ve geri dönüştürülmüş plastik ambalaj üretimi ve satışı alanlarında faaliyet gösteren Mannok Holdings DAC'nin ("Mannok") paylarının %94,7'sinin satın alınmasına ilişkin olarak 27.08.2024 tarihli hisse alım sözleşmesi imzalanmıştır.

Bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolarına göre, 30.06.2024 itibarıyla sonra eren geçtiğimiz 12 aylık dönemde konsolide 293,7 milyon euro net satış ve 57,5 milyon euro faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) elde eden Mannok'un, İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda'da üretim tesisleri ve İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda ve İngiltere'de satış ve dağıtım ağı bulunmaktadır.

Çimsa'nın global yapı malzemeleri pazarında büyüme stratejisinin bir parçası olan bu satın alma ile birlikte, Şirketimizin mevcut iş kollarındaki büyümesinin sürdürülmesi ve yeni iş kollarına girilerek ortak sinerji oluşturulmasının yanısıra, faaliyet gösterilen coğrafya ve sektörlerin çeşitlendirilerek döviz bazlı gelirlerimizin toplam içerisindeki payının da %70'in üzerine çıkarılması hedeflenmektedir.

Sözleşmeye göre Mannok'un toplam şirket değeri 330 milyon euro olup, kapanış tarihindeki finansal borçlar düşüldükten ve diğer düzeltmeler yapıldıktan sonra sermayenin %94,7'sine isabet eden nihai hisse alım bedeli belirlenecektir.

İşlem, satın alma sözleşmesindeki koşulların yerine getirilmesi ve ilgili otoriterlerden onay alınmasına müteakip tamamlanacak olup, konuyla ilgili gelişmelere ilişkin kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir."