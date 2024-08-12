Microsoft'un gözden çıkardığı şirketi PUBG'nin yapımcısı satın aldı!
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi
PUBG'nin yapımcısı KRAFTON, Microsoft'un kapattığı oyun firması Tango Gameworks'ü satın alarak Hi-Fi Rush IP'sini koruyacak ve yeni projeler geliştirmeye devam edeceği açıklandı. Ancak, The Evil Within ve Ghostwire: Tokyo serileri anlaşmaya dahil edilmedi.
Microsoft'un 2024 yılında Tango Gameworks'ü kapatma kararı, oyun dünyasında beklenmedik bir gelişme olmuştu. The Evil Within, Ghostwire: Tokyo ve ödüllü Hi-Fi Rush gibi başarılı oyunların arkasındaki bu stüdyonun kapanması, birçok oyuncu tarafından üzüntüyle karşılanmıştı. Ancak bu olumsuz durum, KRAFTON'un sürpriz bir hamlesiyle değişti.
PUBG'nin geliştiricisi olarak bilinen KRAFTON, Tango Gameworks'ü ve Hi-Fi Rush IP'sini satın aldığını duyurdu.
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi