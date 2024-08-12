Microsoft'un gözden çıkardığı şirketi PUBG'nin yapımcısı satın aldı!

Bu stratejik satın alma anlaşmasıyla birlikte, KRAFTON, Tango Gameworks'ün mevcut geliştirme ekibini büyük ölçüde korumayı ve stüdyonun inovasyon odaklı yaklaşımını sürdürmeyi planlıyor.

XBOX VE ZENİMAX İLE İŞBİRLİĞİ YAPILDI

KRAFTON, Xbox ve ZeniMax ile işbirliği yaparak geçiş sürecinin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini ve Hi-Fi Rush IP'sinin gelecekteki projelerinde devam etmesini sağlayacak. Bu satın alma, stüdyonun hayranları için büyük bir umut kaynağı oldu, çünkü Tango Gameworks, Hi-Fi Rush'ı geliştirmeye ve yeni, heyecan verici projeler üzerinde çalışmaya devam edecek.

Ancak, The Evil Within ve Ghostwire: Tokyo gibi popüler korku oyunlarının hakları bu anlaşmaya dahil edilmedi. Bu durum, serilerin geleceği konusunda belirsizlik oluşturuyor. Yine de, KRAFTON'un Microsoft ile ileride bu IP'ler için bir anlaşma yapma olasılığı bulunuyor. Bu tür bir anlaşma, hayranların sevdiği serilerin unutulup gitmemesi için en iyi yol olabilir.