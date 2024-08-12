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Microsoft'un gözden çıkardığı şirketi PUBG'nin yapımcısı satın aldı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Microsoft&#039;un gözden çıkardığı şirketi PUBG&#039;nin yapımcısı satın aldı!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

PUBG'nin yapımcısı KRAFTON, Microsoft'un kapattığı oyun firması Tango Gameworks'ü satın alarak Hi-Fi Rush IP'sini koruyacak ve yeni projeler geliştirmeye devam edeceği açıklandı. Ancak, The Evil Within ve Ghostwire: Tokyo serileri anlaşmaya dahil edilmedi.

Microsoft'un 2024 yılında Tango Gameworks'ü kapatma kararı, oyun dünyasında beklenmedik bir gelişme olmuştu. The Evil Within, Ghostwire: Tokyo ve ödüllü Hi-Fi Rush gibi başarılı oyunların arkasındaki bu stüdyonun kapanması, birçok oyuncu tarafından üzüntüyle karşılanmıştı. Ancak bu olumsuz durum, KRAFTON'un sürpriz bir hamlesiyle değişti.
 
PUBG'nin geliştiricisi olarak bilinen KRAFTON, Tango Gameworks'ü ve Hi-Fi Rush IP'sini satın aldığını duyurdu.

Bu stratejik satın alma anlaşmasıyla birlikte, KRAFTON, Tango Gameworks'ün mevcut geliştirme ekibini büyük ölçüde korumayı ve stüdyonun inovasyon odaklı yaklaşımını sürdürmeyi planlıyor.

Microsoft'un gözden çıkardığı şirketi PUBG'nin yapımcısı satın aldı! - 1. Resim

XBOX VE ZENİMAX İLE İŞBİRLİĞİ YAPILDI

KRAFTON, Xbox ve ZeniMax ile işbirliği yaparak geçiş sürecinin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini ve Hi-Fi Rush IP'sinin gelecekteki projelerinde devam etmesini sağlayacak. Bu satın alma, stüdyonun hayranları için büyük bir umut kaynağı oldu, çünkü Tango Gameworks, Hi-Fi Rush'ı geliştirmeye ve yeni, heyecan verici projeler üzerinde çalışmaya devam edecek.

Ancak, The Evil Within ve Ghostwire: Tokyo gibi popüler korku oyunlarının hakları bu anlaşmaya dahil edilmedi. Bu durum, serilerin geleceği konusunda belirsizlik oluşturuyor. Yine de, KRAFTON'un Microsoft ile ileride bu IP'ler için bir anlaşma yapma olasılığı bulunuyor. Bu tür bir anlaşma, hayranların sevdiği serilerin unutulup gitmemesi için en iyi yol olabilir.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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