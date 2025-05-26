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Türkiye'nin şefleri Ağrı'dan çıkacak! Şehirde gastronomi sektörü hızla büyüyor 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye&#039;nin şefleri Ağrı&#039;dan çıkacak! Şehirde gastronomi sektörü hızla büyüyor 
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gerek televizyon programları gerekse de sosyal medyanın etkisiyle gençler gastronomiye yöneliyor. Gençlere eğitim verilerek bölgeden Türkiye’nin yeni aşçı şeflerinin çıkması hedefleniyor.

KAAN ZENGİNLİ AĞRI - Türkiye’de gastronomi sektörü son yıllarda büyük bir ivme kazanırken, gençlerin bu alana olan ilgisi de her geçen gün artıyor. Bu artan ilgiyi desteklemek amacıyla İbrahim Çeçen Vakfı ve IC Holding Turizm Grubu iş birliğiyle hayata geçirilen “Zirvenin Şefleri” programı, Ağrı’da önemli bir başarıya imza attı. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, sertifikalarını coşkulu bir mezuniyet töreniyle aldı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerine yönelik hazırlanan bu özel program, genç şef adaylarını alanında uzman gönüllü şeflerin rehberliğinde uygulamalı eğitimlerle destekliyor. Programda öğrencilere staj, yaz dönemi çalışmaları ve istihdam fırsatları da sunuluyor. Anadolu’nun zengin mutfak mirasını yaşatmayı ve geleceğe taşımayı hedefleyen “Zirvenin Şefl eri” programı, gençlerin hem yöresel hem de modern mutfak kültürüne hâkim olmalarını sağlıyor.

KADIN ADAYLAR ÇOĞUNLUKTA

İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen sertifika törenindeki konuşmasında “‘Zirvenin Şefleri’ programıyla imkânların sınırlı olduğu bu coğrafyada gençlere eşitlik temelli bir gelecek sunmayı amaçlıyoruz. Katılımcıların yüzde 60’ını kadın, yüzde 40’ını erkek öğrenciler oluşturuyor. Bu da kırsal ve geleneksel yapının hâkim olduğu bir bölgede ilginç bir durum” dedi.

350 ÖĞRENCİYE ULAŞILDI

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde 2023 yılında açılan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulama Laboratuvarı, öğrencilere teorik bilgilerini pratiğe dökme fırsatı sunuyor. Modern donanımı ve altyapısıyla endüstriyel mutfak standardında tasarlanan 500 metrekarelik laboratuvarda programa IC Turizm Grubu’ndan 15 şef gönüllü olarak katkı sundu. Zirvenin Şefleri programı son iki yılda 350 öğrenciye ulaştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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