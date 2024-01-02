Türkiye'nin yeni petrol üssü Gabar: 2024 yılında ihtiyacın yüzde 10'unu karşılayacak

2 Ocak 2024 22:13 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 22:29

Türkiye, enerjide tam bağımsızlık hamlelerini sürdürüyor. Petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını sürdüren Türkiye, arka arkaya gelen müjdeli haberlerin sevincini yaşadı. Şırnak ilinin kuzeydoğusunda bulunan ve geçmişte teröristlerin mesken tuttuğu Gabar, terör örgütlerinden arındırıldı. Yapılan çalışmalar sonucu yer altı zenginlikleri ortaya çıkan Gabar, Türkiye'nin enerji ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak.

TÜRKİYE'NİN İHTİYACININ YÜZDE 10'U KARŞILANACAK

Şehit Aybüke Yalçın ve Şehit Esma Çelik üretim sahalarında petrol çıkarma çalışmaları sürerken, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı sosyal medya hesabından, "2024 yılı sonunda sadece Gabar’dan Türkiye'nin ham petrol ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacağız" notuyla bilgi verdi.

GÜNCEL ÇALIŞMALAR

Şehit Esma Çevik ve Aybüke Yalçın üretim sahasında, 23 kuyuda çalışmalar sürüyor. Kuyularda 1200 kişi istihdam ediliyor, günlük 30 bin varil ham petrol çıkarılıyor.

2024 HEDEFİ AÇIKLANDI

2024 yılında ise 100 kuyuda üretim yapılması, 5000 kişinin istihdam edilmesi ve 100 bin varil ham petrol çıkarılması hedefleniyor.