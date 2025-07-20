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Türkiye'de tüketilmiyor ama... Yoğun talep sonrası satışlar fırladı! 6 ayda 4 milyon dolar kazandırdı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Türkiye&#039;de tüketilmiyor ama... Yoğun talep sonrası satışlar fırladı! 6 ayda 4 milyon dolar kazandırdı!
İhracat, Türkiye, Çin, Güney Kore, Tayvan, Asya, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye, dış satımdaki başarılarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Ülkemiz, deniz salyangozu ihracatından 6 ayda 4 milyon 561 bin 178 dolar gelir sağladı.

Ülkemiz, tarım ürünlerinden savunma sanayine kadar, dış satımda önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, ocak-haziran döneminde 5 ülkeye 437 ton deniz salyangozu satıldı. Böylelikle ihracattan 4 milyon 561 bin 178 dolar kazanç sağlandı.

Türkiye'de tüketilmiyor ama... Yoğun talep sonrası satışlar fırladı! 6 ayda 4 milyon dolar kazandırdı! - 1. Resim

EN ÇOK ASYA ÜLKELERİ ALDI

Söz konusu dönemde Güney Kore, Çin Halk Cumhuriyeti ve Tayvan en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

Güney Kore'ye 2 milyon 76 bin 716, Çin Halk Cumhuriyeti'ne 839 bin 350 ve Tayvan'a da 612 bin 203 dolarlık deniz salyangozu ihracatı yapıldı.

Bunun dışında Japonya ve ABD'ye de deniz salyangozu ihraç edildi.

Türkiye'de tüketilmiyor ama... Yoğun talep sonrası satışlar fırladı! 6 ayda 4 milyon dolar kazandırdı! - 2. Resim

"TÜRKİYE'DE TÜKETİLMEYEN BİR ÜRÜNÜN İHRAÇ EDİLMESİ ÖNEMLİ"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, deniz salyangozunun iç pazarda tüketimi olmadığını, tamamen ihracata yönelik avlandığını söyledi.

Deniz salyangozunun en önemli ihraç pazarının Uzak Doğu ülkeleri olduğunu dile getiren Kalyoncu, "Yılın ilk yarısını geride bıraktık. Her dönem olduğu gibi bu dönem de önemli pazarımız Uzak Doğu ülkeleri oldu. Bu doğrultuda mevcut pazar payımızı artırmayı, yeni pazarlara da açılmayı hedefliyoruz. Türkiye'de tüketilmeyen bir ürünün ihraç edilmesi önemli" diye konuştu.

Kalyoncu, sektörün sürdürülebilirliğinin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Avcılığın belirli dönemlerde ve kotalar çerçevesinde yapılması hem stokların korunması hem de ekosistemin dengesi açısından kritik öneme sahip. Bu nedenle ilgili bakanlıklarımızın uyguladığı av yasakları ve denetim süreçleri sektörün uzun vadeli geleceği için büyük önem taşımaktadır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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