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    • Uludağ'da sömestr yoğunluğu! Geceliği 45 bin TL'yi bulan otellerde yer kalmadı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Uludağ, Sömestr Tatili, Kayak Merkezi, Otel, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Cep yakan fiyatları ile gündeme gelen Uludağ, sömestr tatilinin de etkisiyle dolup taştı. Oteller, 22 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatilinin de etkisiyle, sezonu yüzde 100 doluluk oranıyla geçiriyor.

    Aralık ayında yeterli miktarda kar yağmayan ve yılbaşını yüzde 70 doluluk oranıyla geçiren Uludağ'da oteller bayram etti. Ocak ayında etkisin artıran kar ve okulların ara tatile girmesiyle oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Uludağ bu yıl gecelik 45 bin TL'yi bulan otelleri ve yiyecek fiyatlarındaki artışla gündem olmuştu.

    "OTEL İŞLETMECİLERİ VE ESNAF GİDİŞATTAN MEMNUN"

    Zirvedeki 300 ila 1980 metre uzunluklarındaki 20 pisti kayak yapılabilir duruma gelince Uludağ'daki oteller, yarıyıl tatiline yüzde 100 dolulukla girdi. Kent merkezine kara yoluyla 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve teleferikle de ulaşılabilen, 5 binden fazla yatak kapasiteli otelle bazı kurum ve kuruluşlara ait misafirhanelerin bulunduğu Uludağ'da sömestr tatilindeki doluluk, otel işletmecilerini ve esnafı memnun etti.

    Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, Uludağ'ın bu yıl iyi bir sezon geçirdiğini belirterek, güzel bir kar kalınlığının bulunduğunu söyledi.

    Uludağ'da sömestr yoğunluğu! Geceliği 45 bin TL'yi bulan otellerde yer kalmadı

    Ocak ayı başından beri etkili olan kar yağışıyla pistlerin istenilen seviyede olduğunu anlatan Saraçoğlu, "Otellerimiz yüzde 100 doluluk oranına sahip. Ayrıca hafta sonu gelen misafirler Bursa'da konaklayıp günübirlik olarak dağa çıkarak, akşam otellerine dönüyor. Konaklama tesislerimiz şu anki gidişattan gayet memnun" dedi.

    "ULUDAĞ GÜZEL BİR SEZON GEÇİRİYOR"

    Murat Saraçoğlu, Uludağ'ın altyapısıyla ilgili birtakım düzenlemelerin yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

    "Altyapıda düzenlemeler yapılmıştı ve yenilenmişti. Uludağ'da turistlerin konforlu ve güvenli bir şekilde dinlenmeleri ve eğlenmeleri için güvenlik birimlerimiz de gerekli tedbirleri aldı. TÜRSAB olarak kaçak ve turisti mağdur edecek faaliyetlerin önüne geçmek için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve jandarma kuvvetlerimizle birlikte denetimler yapıyoruz. Uludağ şu an gayet güzel bir sezon geçiriyor."

    Uludağ'da sömestr yoğunluğu! Geceliği 45 bin TL'yi bulan otellerde yer kalmadı

    YABANCI TURİSTLERİN UĞRAK NOKTASI OLDU

    Günübirlik Uludağ'a çıkmak isteyen yerli turistlerin hafta sonları kara yolunda uzun araç kuyrukları oluşturduğunu vurgulayan Saraçoğlu, aynı şekilde vatandaşların teleferiğe de yoğun ilgi gösterdiğini anlattı.

    Saraçoğlu, yabancı turistlerin de Uludağ'a olan yoğun taleplerine dikkati çekerek, "Yerli turistlerin yanı sıra Uludağ'da şu an Endonezya'dan, Polonya'dan misafirler var. Ayrıca Rusya ve Arap coğrafyasından Körfez ülkelerinden de misafirlerimizi Uludağ'da ağırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    UludağSömestr TatiliKayak MerkeziOtel
    Haberler > Ekonomi > Uludağ'da sömestr yoğunluğu! Geceliği 45 bin TL'yi bulan otellerde yer kalmadı
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