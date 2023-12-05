Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'den Türkiye ekonomisi yorumu, 'hızla güçleniyor'

5 Aralık 2023 22:56 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 23:01

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) EMEA Ülke Reytingleri Direktörü Frank Gill, Türkiye ekonomisinin geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu

"KREDİ NOTU OLUMLU ETKİLENİYOR"

Gill, ülkede para biriminin daha fazla değer kaybetmesi sebebiyle bankalarda bir miktar sermaye kaybı beklenmesine karşın, Türkiye ekonomisinin yeniden dengelendiğine ilişkin işaretlerin giderek güçlendiğini, bunun da kredi not görünümünü olumlu etkilediğini dile getirdi.

VERİLER OLUMLU YÖNDE

Türkiye’nin bu yılın üçüncü çeyrek büyüme verisine ilişkin değerlendirmede bulunan Gill "Genel olarak, ekonomide özellikle Ortodoks para politikasının yeniden uygulamaya konmasının, ekonominin yeniden dengelenmesi, yurt içi tasarrufların artması, tüketimin yavaşlaması ve dolayısıyla ithalatın da azalması açısından fayda sağlamaya başladığı yönünde işaretler olduğunu düşünüyoruz” dedi.

"TÜRK EKONOMİSİ YUMUŞAK İNİŞTEN FAYDALANACAK"

Gill, Türkiye ekonomisin genel görünümünü ilişkin de "Temel senaryomuz Türk ekonomisinin yumuşak inişten faydalanacağı yönünde" yorumunda bulundu.