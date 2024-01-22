Uzman isim 'alım fırsatını değerlendirin' diyerek rakam verdi! 2024 altının yılı olacak

22 Ocak 2024 17:35 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 17:35

Bu hafta açıklanacak ABD'de dördüncü çeyrek GSYİH verileri ve Fed'in para politikasına ilişkin önemli belirleyicilerden olan PCE enflasyon rakamları piyasaların yönünü belirleyecek. Fed faizleri piyasaların gündemindeki sıcaklığını korurken ons altın, geçen hafta 2 bin 6 dolara düşmesinin ardından 2 bin 30 dolar bandına yerleşti.

Onstaki düşüşün ardından geçen hafta bin 988 TL'den gerileyen gram altın ise bin 967 TL'de yatay harekete başladı. TGRT Haber ekranlarından ekonomi gündemini değerlendiren Doç.Dr. Filiz Eryılmaz altın fiyatları için tahminlerini paylaştı. Yeni rekorların yakın olduğunu belirten Eryılmaz, şunları kaydetti:

ALTIN YÜKSELEMİYOR AMA ÇOK GÜÇLÜ DE DÜŞMÜYOR

"Şimdi altında geçtiğimiz hafta bir baskı vardı. Bu baskı ons altın fiyatlamasından kaynaklıydı. Amerika'da veriler çok güçlü geldi. Piyasalarda 'Fed, yani Amerika’nın Merkez Bankası erken faiz indirmeyecek' fiyatlaması gündeme geldi. Faiz, altının rakibi faiz daha yukarıda kalacaksa, indirilmeyecekse altın fiyatlarına baskı getirir. Ama şunu söyleyeyim, gelen verilerin altını düşürücü etkiyi ortaya çıkarması gerekiyordu. Şu anda altın belki yükselemiyor ancak çok güçlü de düşmüyor.

GRAM ALTIN TARİHİ ZİRVELER GÖRECEK

Altın güçlü durmaya devam ediyor. Dolayısıyla birinci çeyrek sonu ikinci çeyrek başı itibariyle altın tarafında yükselişleri görmeye başlayacağız. Hem ons hem de gram tarafında yükseliş göreceğiz. Yani özellikle yılın ikinci yarısı gram altında tarihi zirveler olacak. Ağırlıklı destek ons altından gelecek ama dolar/TL'den de güç alacak. Dolar/TL'den gelecek destek eskisi kadar güçlü olmayacak.

2024 ALTININ YILI OLACAK

Ekonomi yönetiminin oyun planı şu: Dolar enflasyonunun altında artacak. Bunun adı şu: TL reel olarak değerlendirecek. O zaman dolar eskisine göre hele ki yılın ikinci yarısını, bir de güçlü bir yabancı giriş olursa dolarda baskı daha da artabilir. Buna rağmen 2024 yılı altın yılıdır.

ALIM FIRSATI GELDİ

Geri çekinmeler orta uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatıdır. Dolayısıyla bence ben şunu söyleyeyim. Şu an ons altın tarafında da gram altın tarafında da alım için uygun ortam oluştu. Bu hafta çok önemli veriler gelecek. Perşembe, cuma yatırımcılar dikkat etsin.

Verilere göre geri çekilmeler olabilir. Hem perşembe hem cuma bu geri çekilmeleri ister ons altın olur ister gram altın olur bir alım fırsatı olarak mutlaka değerlendirsinler. Portföylerinde mutlaka yüzde 20-25 altın olmalı."

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