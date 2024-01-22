Dolar, euro, altın haftaya nasıl başladı? İşte piyasalarda son durum

22 Ocak 2024 09:20 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 09:30

Küresel piyasalar, bu hafta açıklanacak ECB faiz kararı ile ABD'de açıklanacak çekirdek PCE verisine odaklandı. Yurt içinde ise imalat güven endeksi gibi veriler öne çıkıyor. Yoğun veri haftasında dolar, euro, altın, Bitcoin ve Brent petrol fiyatının nasıl etkileneceği ise yatırımcılar tarafından merak ediyor. Geçen hafta küresel piyasalarda dolar değer kazanırken, altın fiyatlarında düşüş görüldü.

ABD'den gelen verilerin piyasada enflasyonun gücünü koruduğuna yönelik beklentileri desteklemesinin ardından altın fiyatları sert düştü. Geçen haftanın başında bin 988 TL'yi gören gram altın, daha sonra bin 920 bandını ziyaret etti. Ons ise 2 bin 52 dolar seviyesinden 2 bin 6 dolara kadar düştü. Altındaki düşüş, ABD dolarının veriler sonrası piyasalarda değerlenmesinin ardından geldi. Euro ise ECB'nin faiz kararı öncesi dalgalı seyrini sürdürdü.

DOLARDA SON DURUM

Geçen haftaya 30,09 seviyesinde başlayan dolar Cuma günü 30,20 seviyesinden kapandı. Haftalık yükseliş, Merkez Bankası verileri ve küresel piyasalardaki gelişmelerin ardından geldi. Yeni haftaya da yükselişle başlayan dolar, yüzde 0,07 artışla 30,2174'ten işlem görüyor.

Yıl başından bu yana ABD'de açıklanan verilerin enflasyonu destekler nitelikte olduğunu anımsatan analistler, bu durumun Fed'in faiz indirimleri konusunda aceleci olmayacağına işaret ettiğini dile getirdi. Veriler ve tahvil piyasasındaki satışlar doların değerini artırdı.

Gelişmeler sonrasında Fed'in martta faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin tahminler yüzde 47 seviyesine indi. Para politikasının gevşeyeceğine yönelik fiyatlamalar geçen hafta sonundan bu yana yaklaşık 30 baz puan düştü. Yeni haftada ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin ve çekirdek PCE verilerinin piyasaları etkilemesi bekleniyor.

EURO ECB FAİZ KARARI ÖNCESİ DALGALI SEYREDİYOR

Avrupa'da piyasalar, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararına odaklandı. Geçen haftaya 32,94 TL seviyesinde başlayan euro, Salı günü 32,77 seviyesine geriledi. Daha sonra toparlanan euro, 32,94 TL'ye yükselerek haftayı kapattı. Yeni haftaya da yükselişle başlayan euro/TL yüzde 0,10 yükselişle 32,9644 seviyelerinde seyrediyor.

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2023’te yıllık yüzde 2,9 ile beklentiler doğrultusunda arttı. İngiltere'de ise yüzde 4 artışla beklentilerin üzerinde geldi.

Piyasalarda, enflasyon verileri sonrası ECB'nin ilk faiz indirimine Nisan'da gidebileceği beklentisi nispeten zayıfladı, ancak güçlü duruşunu korudu. İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) ise faiz indirimlerine haziranda başlaması bekleniyor.

Analistler, piyasanın ECB'nin gelecek hafta düzenleyeceği toplantıda faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle baktığını belirtti. Bu hafta Avro Bölgesi'nde salı günü tüketici güven endeksi, çarşamba Almanya ve Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI, perşembe ECB'nin faiz kararı ile ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması takip edilecek.

ALTIN FİYATLARI YENİ HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Yükselen tahvil faizleri ve güçlenen dolar, altının ons fiyatında satış baskısının artmasına yol açtı, altının ons fiyatı geçen haftayı yüzde 1 azalışla 2 bin 29 dolardan tamamladı. Ons, haftaya 2 bin 54 dolardan başlamış, gelişmelerin ardından Çarşamba günü 2 bin 6 dolara kadar gerilemişti. Yeni haftanın ilk işlem gününde ons altın, yüzde 0,16 düşüşle 2 bin 25 dolara geriledi.

TL'deki değer kaybı nedeniyle gram, çeyrek ve cumhuriyet altınında kayıplar daha az oldu. Gram altın haftaya bin 988 TL seviyesinden başlamadı. Ons altındaki değer kaybının ardından bin 943 TL'ye geriledi. Cuma günü ise yükselerek bin 969 TL seviyesinde kapandı. Günün ilk işlem saatlerinde gram altın da düştü. Gram, şu anda yüzde 0,11 düşüşle bin 967 TL'den işlem görüyor.

Çeyrek ve cumhuriyet altın da benzer bir fiyat hareketi izledi. Çeyrek altın şu anda alış tarafında 3 bin 346 TL, satış tarafında ise 3 bin 443 TL'den işlem görüyor. Cumhuriyet ise, 13 bin 345 TL'lik alış fiyatına, 13 bin 606 TL satış fiyatına sahip.

BITCOIN FİYATI 40 BİN DOLARA İNDİ

Geçen hafta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarını (ETF) onaylamasının ardından 42 bin dolardan 49 bin dolara kadar yükselen Bitcoin, daha sonra gerçekleşen kâr satışlarıyla 42 bin dolara kadar geriledi.

ABD tahvil piyasalarındaki gelişmeler ve Fed'e yönelik güvercin beklentilerin zayıflaması kripto para fiyatlarında başka bir düşüşü tetikledi. Cuma günü uzun süredir koruduğu 42 bin dolar seviyesini kaybeden Bitcoin, 40 bin 400 doları gördü.

Daha sonra hafifçe toparlanan amiral kripto para şu anda 41 bin 597 dolar seviyesine çıktı. Şu anda Bitcoin, gün içi yüzde 1,01 düşüşle 41 bin 94 dolardan işlem görüyor.

BRENT PETROL KIZILDENİZ'E FİYATLANIYOR

Petrol fiyatları Kızıldeniz'deki krizden etkilenerek dalgalı seyrediyor. Haftaya 77,36 dolar seviyesinde başlayan Brent petrol, Çarşamba günü 75,81 dolara düştü. Cuma günü 78,61 dolar seviyesini gören petrol, haftayı 77,75 seviyesinde kapattı. Güne 78,69 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 78,04 dolardan işlem görüyor.