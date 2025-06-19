Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Uzmanlar faiz kararını değerlendirdi! İndirim için bakın hangi ayı işaret ettiler

Uzmanlar faiz kararını değerlendirdi! İndirim için bakın hangi ayı işaret ettiler

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Uzmanlar faiz kararını değerlendirdi! İndirim için bakın hangi ayı işaret ettiler
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Merkez Bankası haziranda sürpriz yapmayarak faizi yüzde 46'da sabit bıraktı. Kararı değerlendiren uzmanlar faiz indirimi için temmuz ayını işaret etti. İşte detaylar... 

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 46'da tuttu.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, "Enflasyonun ana eğilimi mart ayında gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimdeki düşüşün haziran ayında da sürdüğüne işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir." denildi.

Bankanın faiz kararını değerlendiren uzmanlar, TCMB'nin temmuz ayı toplantısında faiz indirimlerine başlayabileceği öngörüsünde bulundu.

"24 TEMMUZDA FAİZ İNDİRİMLERİNE BAŞLAMA OLASILIĞI YÜKSEK"

AA Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi, TCMB'nin para politikası duruşuna ilişkin ana mesaj cümlesini koruduğunu ancak PPK metninde verilen mesajın, politika duruşunun sıkılaşma yönünden nötre döndüğünü düşündürdüğünü belirtti.

Merkez Bankasının enflasyon eğilimine ilişkin olumlu değerlendirmelerini sürdürmesi ve iç talebin dezenflasyonist etkisinin artabileceği mesajını vermesinin yanı sıra "enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası etkili şekilde kullanılacaktır" mesajına geri dönmesinin de para politikası duruşunu gevşetme yönünde hazırlıklara işaret ettiğini ifade eden Bürümcekçi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu doğrultuda, 24 Temmuz’daki ilk PPK toplantısında politika faizinde indirimlerin başlama olasılığını yüksek görürken, küresel risklerin devam etmesi durumunda bu toplantıda da koridorun asimetrik şekilde korunmasının tercih edilebileceğini düşünüyoruz."

Uzmanlar faiz kararını değerlendirdi! İndirim için bakın hangi ayı işaret ettiler - 1. Resim

"DEZENFLASYON SÜRECİ GÜÇLENİYOR"

Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş da mayıs ayında, enflasyonun eğiliminin gerilediğini belirtti. Öncü göstergelerin ana eğilimdeki düşüşün haziran ayında da sürdüğünü işaret ettiğini ifade eden Demirtaş, ikinci çeyreğe ait verilerin yurt içi talebin yavaşladığını gösterdiğini aktardı.

Demirtaş, şunları kaydetti:

"PPK’nın faizleri değiştirmemesi, TL reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Para politikasına ilişkin ana mesaj cümlesinde 'Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.' ifadesinin çıkarılıp, 'Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır' ifadesine geri dönülmesi önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine başlanabileceğine yönelik bir hazırlık olarak düşünülebilir. Bu doğrultuda 24 Temmuz’da gerçekleşecek bir sonraki PPK toplantısında 250 baz puan ile faiz indirimlerine başlanabileceğini düşünüyoruz. "

Kaynak: Anadolu Ajansı

Hamaney halka seslendi: Düşman korktuğunuzu hissederse...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
1 haftada 5 milyar lira azaldı! Kur korumalı mevduattan çıkış sürüyor - Ekonomi1 haftada 5 milyar lira azaldı! KKM'den çıkış sürüyorYabancılardan hisse senedi, ÖST ve DİBS alımı - EkonomiYabancılardan hisse senedi, ÖST ve DİBS alımıMerkez Bankası rezervleri artmaya devam ediyor! İşte kasadaki para - EkonomiMerkez Bankası rezervleri artmaya devam ediyor!İngiltere Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı - Ekonomiİngiltere Merkez Bankası, faiz kararını açıkladıTekirdağ'da kiraz hasadı bereketli geçti! Üreticinin yüzü gülüyor, kilogram fiyatı 250 TL'ye ulaştı - EkonomiDon etkilemedi, kilogram fiyatı dikkat çektiTadı ve aromasıyla meşhur! Daha dalından toplamadan satılıyor... Kilosu 80 lira - EkonomiBu işi yapan para basıyor! Kilosu 80 TL
Sonraki Haber Yükleniyor...