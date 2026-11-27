VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, bankanın bilanço büyüklüğünün 2022 yılı sonunda 1,6 trilyon lira seviyesindeyken, 2026 yılı eylül sonu itibarıyla 6,2 trilyon lirayı aştığını açıkladı.

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Meclis KİT Komisyonunda konuşan Arslan, Aralık 2022’de 933 milyar lira olan nakdî kredilerin 2026 Eylül sonu itibarıyla 3,6 trilyon liraya ulaştığını bildirdi.

Aynı dönemde gayrinakdî kredilerin de 274 milyar liradan 1,1 trilyon liranın üzerine çıktığını kaydeden Arslan, eylül sonu itibarıyla ticari kredilerin 2,9

trilyon lira, bireysel kredilerin ise 625 milyar lira seviyesine ulaştığını, üretim, ihracat ve istihdamın yanı sıra hane halkının finansman ihtiyaçlarını da desteklemeyi sürdürdüklerini ifade etti.

Arslan, 2026 yılı başından bu yana Türkiye ekonomisine kazandırılan kaynak tutarının 9 milyar dolara ulaştığını, bunun 7,1 milyar dolarlık bölümünün sürdürülebilir temalı kaynaklardan oluştuğunu açıkladı. Arslan “Kamu kaynaklarımız, fon işlemleri dâhil hiçbir finansal enstrüman kapsamında hukuksuz olarak ve kamu zararına olacak şekilde kullanılmaz, kullanılamaz, değerlendirilemez ve değerlendirilmemektedir” dedi.

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