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Haberler > Ekonomi > Vatandaşa yine at ve eşek eti yedirdiler! Bakanlık gıdada hile yapan yeni firmaları açıkladı

Vatandaşa yine at ve eşek eti yedirdiler! Bakanlık gıdada hile yapan yeni firmaları açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Vatandaşa yine at ve eşek eti yedirdiler! Bakanlık gıdada hile yapan yeni firmaları açıkladı
At Eti, Eşek Eti, Tarım Ve Orman Bakanlığı, Sahtekarlık, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşın sağlığını hiçe sayan gıda sahtekarları listesini bir kez daha güncelledi. Listenin en mide bulandıran detayı yine vatandaşa at ve eşek eti yedirilmesi oldu. İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri...

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmalara karşı denetimlerini sürdürüyor. Yapılan kontrol sonucunda vatandaşın sağlığıyla oynayan firmalar tek tek ifşa ediliyor. 

LİSTE GÜNCELLENDİ

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılacak Gıdalar" olmak üzere 2 farklı liste üzerinden söz konusu ürünler ve markaları açıklanıyor. 10 Temmuz tarihinde liste bir kez daha güncellendi. 

Vatandaşa yine at ve eşek eti yedirdiler! Bakanlık gıdada hile yapan yeni firmaları açıkladı - 1. Resim

BİR AT VE EŞEK ETİ SKANDALI DAHA 

Listenin en mide bulandıran detayı vatandaşa yine at ve eşek eti yedirilmesi oldu. Kocaeli Çayırova'da bulunan "Hacı Askerin Sofrası" adlı işletmenin pide harcında "tek tırnaklı eti" tespit edildi. 

Gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri şöyle: 

Vatandaşa yine at ve eşek eti yedirdiler! Bakanlık gıdada hile yapan yeni firmaları açıkladı - 2. Resim

Vatandaşa yine at ve eşek eti yedirdiler! Bakanlık gıdada hile yapan yeni firmaları açıkladı - 3. Resim

Vatandaşa yine at ve eşek eti yedirdiler! Bakanlık gıdada hile yapan yeni firmaları açıkladı - 4. Resim

Vatandaşa yine at ve eşek eti yedirdiler! Bakanlık gıdada hile yapan yeni firmaları açıkladı - 5. Resim

Vatandaşa yine at ve eşek eti yedirdiler! Bakanlık gıdada hile yapan yeni firmaları açıkladı - 6. Resim

Vatandaşa yine at ve eşek eti yedirdiler! Bakanlık gıdada hile yapan yeni firmaları açıkladı - 7. Resim

Vatandaşa yine at ve eşek eti yedirdiler! Bakanlık gıdada hile yapan yeni firmaları açıkladı - 8. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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