Vestel'den 3 ayaklı strateji! Dost ve yakın ülkelerle büyüyeceğiz

Vestel olarak 2,5 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını dile getiren Vestel CEO’su Ergün Güler “İhracatın yüzde 80-85’ini AB ülkelerine yapıyoruz. Tek pazara bağlı kalmak riskli. Üç ayaklı stratejimiz kapsamında dost ve akraba ülkelere yoğunlaşacağız. Özellikle ABD, Afrika ülkeleri, Körfez ve Türk Cumhuriyetleri gibi hızlı büyüyen pazarlar hedeflerimiz arasında” dedi.

ÖMER TEMÜR BERLİN- Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı (IFA 2024) bu yıl 100. defa Berlin’de kapılarını ziyaretçilere açtı. 1989 yılında fuara üç metrekare alan üzerinde üç tüplü televizyon ve üç personel ile ilk defa katılan Vestel, bu yıl 3 bin metrekare alanda 300 ürünle yerini aldı. Bu yıl ses, enerji ve su tüketimi alanında rekortmen ürünleri fuara getirdiklerini belirten Vestel CEO’su Ergün Güler “Henüz oyun bitmedi yeni ürünler yolda” dedi.

ABD’DE ÜÇ YILDA 5 KAT BÜYÜME HEDEFİ

Vestel’in önümüzdeki 3 yıllık stratejisini de açıklayan CEO Güler “3 ayaklı stratejimizle dünyada iki kat ABD’de 5 kat büyümeyi hedefliyoruz. Türkiye’de enflasyonla mücadele kapsamında yürütülen ekonomiler sebebiyle daha iddialı büyümeyi beklerken önümüzdeki iki yıl dolarda ciro bazlı yüzde 5, adette yüzde 3’ler civarında hedefliyoruz. Ancak 3,8 milyar dolarlık ciromuzun 2,5 milyar dolarını oluşturan ihracat pazarında daha agresif büyüyeceğiz” diye konuştu.TEK PAZARA BAĞLI KALMAK RİSKLİ

Güler yeni strateji hakkında ise şu bilgileri verdi: Özü güçlendirip kas yapımızı ve yeni ortaklıklara imza atacağız. Özümüzü genişleterek yakın ve dost ülkelere odaklanacağız. Ayrıca tasarım ve marka ile büyümemizi destekleyeceğiz. Toshiba, Sharp, Daewoo, JVC, Telefunken ile lisans anlaşmalarımız var. Bazı pazarlarda bu markalarla ilerleyeceğiz. Şu an ihracatımızın yüzde 80-85’i AB ülkelerine. Malum Covid ve Suveyş Kanalı’nda yaşanan gelişmeler paradigma değişikliğine yol açtı. Tek pazara bağlı kalmak riskli. Riski dağıtmak için olmadığımız coğrafyalara gireceğiz. ABD, Afrika ülkeleri, Körfez ve Türk Cumhuriyetleri gibi hızlı büyüyen pazarlar, bizim de hedeflediğimiz pazarlar arasında bulunuyor. Özellikle ABD’de marka satın alma opsiyonumuz da var.

Bazı pazarlarda lisanslı ürünlerle büyüyeceklerini dile getiren Güler “İsveç’te 100 yıllık Cylinda markasını satın aldık. Bu markanın bölgede ciddi bilinirliği var. Cylinda ile İskandinav ülkelerine nüfus edeceğiz. O markaya üretmediği ürünleri de Vestel olarak ekleyeceğiz” ifadelerini kullandı. Güler, ayrıca bugüne kadar ihraç etmedikleri küçük ev aletleri sektöründe ihracata başlayacaklarını bildirdi.

AVRUPA’DA İLK MAĞAZASINI BERLİN’DE AÇTI

Güler aynı zamanda Avrupa’da mağazalaşma sürecine girdiklerine dikkat çekerek “Berlin’in Bağdat Caddesi’nde mağaza açtık. Online mağazamız Vestel.de de hizmete girdik. Mağazalarımız Avrupa ülkelerinde yaygınlaştırmak istiyoruz” diye konuştu.

Türkiye pazarıyla ile ilgili olarak da Güler şunları kaydetti: Yıl başında yatay bütçe öngörmüştük ama ilk 6 ayda adet bazında inanılmaz büyüdük. Bizi şaşırttı. Temmuzdan sonra sıkılaştırmanın etkilerini gördük. Ekonomide plan doğru gidiyor. Amaç zaten tüketimi yavaşlatmaktı. Biz de itidalli büyüme bekliyoruz.

ZEYTİN ÇEKİRDEĞİNDEN TELEVİZYON ÇIKARDI

Vestel fuarda sergilediği ilginç ürünlerle de ilgi odağı oldu. Şirket fuara bu yıl yüzde 60 enerji tasarrufu sağlayan A sınıfı çamaşır makinesi ile ham maddesinde zeytin çekirdeği bulunan ürünlerini ilk defa sahneye çıkardı. Vestel CEO’su Güler hissedarı oldukları startup firması Biolive ile geliştirdikleri ürün hakkında şunları söyledi: Zeytin çekirdeğinden elde ettiğimiz ham madde ile beyaz eşyadaki plastiğin yüzde 35’i klimada yüzde 93’ünü TV’de ise yüzde 99’unu ikame edebiliyoruz. Bu teknolojiyi dünya ile de paylaşmak istiyoruz. Çamaşır makinesinde ise enerji tasarrufunda dünya rekortmeni.

10 DAKİKADA ŞARJ

‘Vestel ile olur’ sloganıyla hafızalarda yer edinen Vestel elektrikli şarjlar konusunda da çıtayı yükseltti. Hızlı ve yüksek şarj konusunda 60 ila 720 kw arasında şarj istasyonları üretme kabiliyetleri olduğunu söyleyen Güler “Şimdi 1.000 kw geliyor. Elektrikli otomobil 10 dakika gibi kısa bir sürede şarj olabilecek” dedi. Türkiye’de kurulumu yapılan şarj istasyonlarının kendi ürünlerinden oluştuğuna dikkat çeken Güler, 3 yıl içerinde bu pazarda milyar dolarlık şirket olup halka açılmayı planladıklarını söyledi.

HAVADA EKRANLARA GİRECEK

Togg ile otomobilde yerini alan Vestel hava yolu şirketlerine de ekran kurulumu yapmaya hazırlanıyor. Ergün Güler “Dünyanın en çok noktasına uçan hava yolu firması ile anlaştık. Aldıkları her yeni uçakta bizim ekranlarımız olacak” dedi.