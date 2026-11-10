2030 yılına kadar 2 milyar avro tasarruf hedefleyen Vodafone, maliyet azaltma ve yeniden yapılanma adımları kapsamında toplu işten çıkarmalara gidiyor. Nisan-eylül döneminde Avrupa operasyonlarında 3 bin çalışanının işine son veren telekomünikasyon devi, Almanya'da da önümüzdeki iki yıl içinde 2 bin 300 kişiyi daha işten çıkaracağını duyurdu. Şirket, idari kadroları küçülterek süreçleri yapay zeka entegrasyonuyla yürütmeyi amaçladıklarını ifade etti.

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İngiltere merkezli telekomünikasyon şirketi Vodafone, nisan-eylül döneminde Avrupa'daki operasyonlarında binlerce kişinin işine son verdi.

Şirketin açıklamasına göre, Vodafone 2030'a kadar Avrupa'daki operasyonlarında 2 milyar avro tasarruf sağlamayı hedefliyor.

3 BİN ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARILDI

Bu kapsamda çalışan sayısını azaltma yoluna giden şirket, nisan-eylül döneminde Avrupa'da 3 bin çalışanını işten çıkardı. Vodafone, bu dönemde maliyetlerini 200 milyon avro azalttığını açıkladı.

Vodafone, Avrupa'da 3 bin çalışanının işine son verdi

2 BİN 300 KİŞİYİ DAHA İŞTEN ÇIKARACAKLAR

Vodafone dün Almanya'da 2 bin 300 kişiyi daha gelecek 2 yıl içinde işten çıkarma kararı aldığını duyurmuştu. Şirketin Almanya'da başlattığı kapsamlı tasarruf ve yeniden yapılanma programı kapsamındaki bu kararı doğrultusunda neredeyse her 5 çalışandan 1'inin doğrudan etkileneceği tahmin ediliyor.

YAPAY ZEKA TEMELLİ SİSTEME GEÇİYORLAR

Müşteri kayıplarının ardından yapıyı basitleştirmeyi amaçlayan şirket, kurumsal süreçleri, satışı ve müşteri hizmetlerini yapay zeka desteğiyle daha entegre bir yapıya kavuşturmayı planlıyor. İşten çıkarmaların özellikle yönetim, idari kadrolar ve geçmişteki Unitymedia satın alımından kalan mükerrer yapılarda yoğunlaşacağı tahmin ediliyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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