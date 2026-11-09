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Vodafone'dan yapay zekâlı tasarruf planı! 2 bin 300 kişi işsiz kalacak

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Vodafone'dan yapay zekâlı tasarruf planı! 2 bin 300 kişi işsiz kalacak
Başlık ResmiVodafone'dan yapay zekâlı tasarruf planı! 2 bin 300 kişi işsiz kalacak

Dünyaca ünlü GSM şirketlerinden Vodafone, Almanya'da dikkat çeken bir tasarruf planı başlattı. 2027'de 2 bin 300 çalışanın işine son verecek olan şirket, yapay zeka desteği ile daha entegre bir yapı oluşturmayı hedefliyor.

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Telekomünikasyon şirketi Vodafone tarafından Almanya'da kapsamlı tasarruf ve yeniden yapılanma programı başlatıldı. Bu uygulama, yaklaşık 12 bin personeli bulunan şirketin, neredeyse her 5 çalışandan 1'ini doğrudan etkileyecek.

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2 BİN 300 KİŞİ İŞSİZ KALACAK

Şirket, gelecek iki yıl içinde yaklaşık 2 bin 300 çalışanı işten çıkarmayı veya bazı pozisyonları başka birimlere kaydırmayı planlıyor. Müşteri kayıplarının ardından yapıyı basitleştirmeyi amaçlayan şirket, kurumsal süreçleri, satışı ve müşteri hizmetlerini yapay zeka desteğiyle daha entegre bir yapıya kavuşturmayı planlıyor.

Vodafone'dan yapay zekâlı tasarruf planı! 2 bin 300 kişi işsiz kalacak
Başlık ResmiVodafone'dan yapay zekâlı tasarruf planı! 2 bin 300 kişi işsiz kalacak

HANGİ DEPARTMANLAR RİSK ALTINDA?

İşten çıkarmalar özellikle yönetim, idari kadrolar ve geçmişteki Unitymedia satın alımından kalan mükerrer yapılarda yoğunlaşacak.

Vodafone Almanya Üst Yöneticisi (CEO) Marcel de Groot, pazarın eşi benzeri görülmemiş bir hızla değiştiğini ve rekabetin sertleştiğini belirterek, "Geçmişte işe yarayan yöntemler, yarınki başarımızı garanti etmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şirket, personel azaltımına rağmen operasyonel maliyetlerden elde edilen tasarrufu fiber altyapı, bulut bilişim, kurumsal güvenlik ve dijital müşteri kanalları gibi büyüme alanlarına aktarmayı hedefliyor.

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YASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE REKABET ARTTI

Öte yandan, Almanya telekomünikasyon pazarında kablolu TV yasasında yapılan değişikliğin ardından artan rekabet, diğer şirketleri de tasarrufa zorluyor.

Vodafone'un rakiplerinden O2 Telefonica da benzer şekilde bu yıl sonuna kadar 1100 çalışanıyla yollarını ayıracağını ve 60 mağazasını kapatacağını duyurmuştu.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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