Volkswagen'in büyük yatırım yaptığı Rivian, 1,45 milyar dolar zarar etti

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu, ABD'li elektrikli araç üreticisi Rivian'a 5 milyar dolarlık yatırım yapma kararı aldı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı!

Rivian, 2024 yılının ikinci çeyreğinde 1,46 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı. Bu rakam, ilk çeyrekteki 1,45 milyar dolarlık kayıptan daha fazla. Geçen yılın ikinci çeyreğine göre yaklaşık 300 milyon dolar daha fazla zarar edildi.

Şirketin nakit ve nakit benzerleri bakiyesi çeyrek sonunda 5,76 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu miktara, VW'den gelen ilk 1 milyar dolar da dahil.

Rivian, üretimi ve maliyeti daha basit ve ucuz olan R1 modellerini göndermeye başladı. CEO RJ Scaringe, bu araçların ölçekli üretimle şirketin 2024 sonuna kadar brüt kâr elde etmesine yardımcı olacağını söyledi.

TÜM GÖZLER YENİ ARAÇTA

Ancak Rivian, 2023 yılı kadar elektrikli araç üretip satmayı planladığından, tüm gözler 2026'da piyasaya çıkacak ikinci model R2 SUV'ye çevrilmiş durumda. Bu model, şirketin sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına yardımcı olacak.

O zamana kadar, Rivian'a VW'nin yatıracağı ek 4 milyar dolar ABD'li deve destek olacak. Anlaşmanın 2024'ün dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Ardından iki firma ortak girişim kuracak.

Techcrunch'ın haberine göre; bu teknoloji, Rivian'ın R2 modeli ve VW Grubu'nun birçok elektrikli aracı için kullanılacak, hatta diğer otomobil üreticileri tarafından üretilen araçlara da entegre edilebilir.

Scaringe, Salı günü düzenlenen bir konferans görüşmesinde VW ile olan iş birliği hakkında fazla bilgi paylaşmadı. Ancak baş yazılım sorumlusu Wassym Bensaid, şirketin elektronik bileşenler ve yazılım yığını ile donatılmış sürülebilir bir gösterim aracı olduğunu belirtti.

Bensaid, "Volkswagen Grubu ile entegrasyon analizi konusunda çok iyi ilerleme kaydediyoruz. Mühendislerimiz çok yakın çalışıyor. Teknolojimizin Volkswagen'in tüm portföyünde nasıl ölçekleneceğini gerçekten iyi anlıyoruz" dedi.

Rivian, anlaşmanın duyurulmasından önce elektrik mimarisi ve yazılımının Volkswagen Grubu'nun araçlarıyla uyumlu olduğunu doğrulamak için "önemli çalışmalar" yaptığını belirtmişti.