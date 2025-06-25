Yabancılar borsada bu hisseleri aldı: 1 günde 3,88 milyar lira!

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksinin %3,36 primle 9.448 puandan kapanış yaptığı dünkü işlemlerde, yabancılar da yaklaşık 3,88 milyar TL’lik alım yaptı. Yabancıların en çok BIMAS, THYAO, PGSUS, EKGYO ve YKBNK hisselerinde alıcı olduğu görüldü. A1 Capital tarafından yapılan değerlendirmede, borsada yükselişin devam etmesi halinde 200 günlük ortalamaya işaret eden 9.545 seviyenin ilk hedef olarak öne çıkabileceği belirtildi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde %3,36 primle 9.448 puandan kapanış yaptı. BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında PGSUS, ECILC, EKGYO, THYAO ve ASTOR %9,98-%8,12 arası primle en fazla yükselen hisseler olarak öne çıktı.

Jeopolitik risklerde yaşanan düşüşten destek bularak yaklaşık son 2 haftanın en yüksek seviyelerine yönelen borsada dün dikkat çeken yabancı alımı da gerçekleşti. 1 günde yaklaşık 3,88 milyar TL’lik alım yapan yabancılar, dünkü işlemlerde en çok BIMAS, THYAO, PGSUS, EKGYO ve YKBNK hisselerinde alıcı oldu.

BORSADA DESTEK VE DİRENÇLER

A1 Capital tarafından yapılan değerlendirmede, borsada yükselişin devam etmesi halinde 200 günlük ortalamaya işaret eden 9.545 seviyenin ilk hedef olarak öne çıkabileceği belirtilirken, “Bu seviyenin üzerinde kalıcılık halinde 9.770 direncine doğru yükselişlerin devamı görülebilir. Muhtemel geri çekilmelerde ise 9.325 seviyesi kısa vadeli önemli destek olarak izlenmeli” ifadelerine yer verildi.

PETROLDE DÜŞÜŞ POZİTİF

Ünlü Menkul Değerler tarafında paylaşılan günlük bültende ise İran ile İsrail arasında sağlanan ateşkesin ardından küresel piyasalarda kuvvetli bir iyimserlik oluştuğuna dikkat çekilerek “Petrol fiyatlarındaki güçlü geri çekilme enerji ithalatçısı konumundaki ekonomiler için pozitif bir zemin oluşturuyor. Türkiye açısından da bu gelişme enflasyon ve cari denge beklentileri bakımından destekleyici bir unsur olarak öne çıkıyor” denildi.

DİKKATLER ENFLASYONDA

İçeride gelecek hafta enflasyon verilerinin yanı sıra CHP kurultayına ilişkin dava sürecinin de izleneceğini aktaran Ünlü Menkul, söz konusu gelişmelerin de yatırımcı algısını bozmaması halinde Borsa İstanbul’da kazanılan momentumun devam edebileceği görüşünü paylaştı.

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