Yargıtay, minibüs duraklarında kalkış saatlerini, yolcu sırasını ve araç düzenini ayarlayan kahyalar (değnekçi) için emsal bir karara imza attı. Bahşişle çalışan kahyalar kıdem tazminatı alamayacak.

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Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, minibüs şoförlerini yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Tam 15 sene şehir içi minibüs durağında kahyalık yapan T.K., ücretini alamadığı gerekçesiyle istifa etti. Durak yetkilisiyle yaptığı görüşmeden netice alamayan kahya, İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu.

Fazla çalışma yapmasına rağmen karşılığının ödenmediğini, hak kazandığı yıllık izinlerinin kullandırılmadığını ve ücretlerinin de ödenmediğini ileri sürerek kıdem tazminatı, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, asgari geçim indirimi alacağı, fark ücret alacağı ve yıllık ücreti izin alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.

Yargıtay’tan emsal tazminat kararı! Bahşişle çalışan kahyalara kötü haber

“GEÇİMİNİ ESNAFIN VERDİKLERİYLE SAĞLIYOR”

Davalı ise; davacının durak esnafının çalışanı olduğu ve geçimini durak esnafının verdiği günlüklerle sağladığını, davacının istihdam edilmediğini, davacının minibüs hattını çalıştıran esnaf tarafından seçildiğini, husumetin kendisine yöneltilemeyeceğini savunarak davanın reddini istedi.

İŞ MAHKEMESİ: TAZMİNATA HAK KAZANDI

İş Mahkemesi, davacının iş sözleşmesini çalışması karşılığı hak kazandığı ücretlerin ödenmemesi sebebiyle feshettiği, bu hâli ile kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığına hükmetti.

Ödenmeyen ulusal bayram ve genel tatil ücreti, asgari geçim indirimi alacağı, bakiye ücret, yıllık ücretli izin ve fazla çalışma ücreti alacaklarının bulunduğu gerekçeleriyle davanın kısmen kabulüne karar verdi.

Yargıtay’tan emsal tazminat kararı! Bahşişle çalışan kahyalara kötü haber

Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), dinlenilen davacı tanıklarının beyanlarından kahya (değnekçi) olan davacının parasını her şoförün ayrı ayrı kendisine ödediğini belirterek açık beyanları bulunduğuna dikkat çekti.

Yargıtay’tan emsal tazminat kararı! Bahşişle çalışan kahyalara kötü haber

HİZMET AKDİ YOK

Davacı ile davalı arasında hizmet akdinin kurulmadığı, davacının minibüs durağında kahya olarak çalıştığı, ücretinin durakta faaliyet gösteren araç sahipleri tarafından ödendiği hatırlatıldı. Gerek çalışılan yer gerekse yapılan işin niteliğine göre işveren sıfatının çalışmanın yapıldığı iddia edilen duraktaki minibüs işletmecilerine ait olduğu vurgulandı.

BAHŞİŞLE ÇALIŞAN KAHYALAR KIDEM TAZMİNATI ALAMAYACAK

Davalının taraf sıfatının bulunmaması (pasif husumet yokluğu) nedeniyle dava şartı yokluğundan davanın usulden reddine karar verildi. BAM kararı temyiz edilince devreye giren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, kararı yasaya uygun bulup onadı. Emsal kararla birlikte bahşişle çalışan kahyalar kıdem tazminatı alamayacak.

KAHYALAR (DEĞNEKÇİ) NE İŞ YAPAR?

Özellikle büyükşehirlerde minibüslerin duraklarında veya yoğun güzergahlarda kalkış saatlerini, yolcu sırasını ve araç düzenini ayarlayan kişilerdir.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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