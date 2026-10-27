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Yaşlı bakımı için nitelikli iş gücü geliyor! Kadın istihdamını artırmak için yeni teşvikler yolda

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Yaşlı bakımı için nitelikli iş gücü geliyor! Kadın istihdamını artırmak için yeni teşvikler yolda
Başlık ResmiYaşlı bakımı için nitelikli iş gücü geliyor! Kadın istihdamını artırmak için yeni teşvikler yolda "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Türkiye’de evlerindeki yaşlıların bakımlarını üstlendikleri için iş gücü piyasasından kopan kadınların istihdamdan uzaklaşmalarının önüne geçmek için yeni projelere hayata geçirilecek.

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|
Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

2027 Bütçe Kanunu Teklifi'nin gerekçesinde ‘Yaşlı Bakım Hizmetlerinin Geliştirilmesi Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Artırılması Projesi’ ile yaşlı bakım sorumlulukları sebebiyle istihdam piyasasından uzaklaşma riski bulunan kadınların kayıtlı istihdamını artırmak için yeni teşvik ve desteklerin hayata geçirileceği belirtildi.

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Gerekçede, “İstihdam piyasasından uzaklaşma riski bulunan kadınların/üniversitelerin ilgili bölümlerinden (yaşlı bakımı, fizik tedavi ve rehabilitasyon, hemşirelik, geriatri vb.) yeni mezun olmuş ve yaşlı bakım sektörüne iş gücü olabilecek kadınların kayıtlı istihdamını artırmak ve yaşlı bakım sektörüne nitelikli işgücü oluşturmak amacıyla sertifika desteği ve istihdam teşvikleri sunulması amaçlanmaktadır” denildi.

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Gerekçede ayrıca uzun vadeli bakım sigortasının Türkiye’de uygulanabilirliğinin tüm yönleriyle ele alınacağı yeşil kitap çalışmasının yapılacağı belirtilerek, “Projenin olgunluk değerlendirmesi sonuçları beklenmektedir” bilgisine yer verildi.

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