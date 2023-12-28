Yeni kimlik, pasaport, ehliyet fiyatları belli oldu! Büyük zam Resmi Gazete'de

28 Aralık 2023 11:49 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 11:49

Değerli kağıtların fiyatları, her yıl yeniden değerleme oranına göre güncelleniyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile değerli kağıtların 2024 fiyatları yeniden belirlendi. 2024 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 58 olarak belirlendi. Noter kağıdı, beyanname, pasaport, kimlik ve sürücü belgeleri gibi değerli kağıtların fiyatı arttı.

Resmi Gazete’nin 28 Aralık 2023 tarihli sayısında yayımlanan tebliğe göre, 2024 yılında değerli kağıtlardan alınacak ücretler şu şekilde;

Noter kağıdı ve beyanname 55 TL’den 87 TL’ye,

Protesto ve resen senetler 110 TL’den 174 TL’ye,

Pasaport defteri bedeli 501 TL’den 790 TL’ye,

Kimlik kartı bedeli 83 TL’den 130 TL’ye,

Sürücü belgesi bedeli 624 TL’den 990 TL’ye,

Banka çeki yaprağı bedeli 33 TL’den 55 TL’ye yükseltildi.

Yeni fiyatlar, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulanacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET 17 BİN 2 TL

11 Aralık’ta başlayan ve 27 Aralık’ta sona eren asgari ücret görüşmeleri sonucunda, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK ve TESK temsilcileriyle birlikte yaptığı basın toplantısında, 2024 yılı asgari ücretinin 17 bin 2 TL olduğunu duyurdu. Bu rakam, 2023 yılında 11 bin 402 TL olan asgari ücrete göre yüzde 49,11'lik bir artış anlamına gelirken, birçok değerli kağıtlar ve diğer ödeme kalemlerinde köklü değişikliklere neden oldu.

Stajyer ücreti, işsizlik maaşı, kıdem tazminati, engelli aylığı, Bağ-Kur primi, 65 yaş aylığı gibi birçok ödemede fiyat artışına gidildi.