Yeni para birimi geliyor! 15 ülke ortak kullanacak

15 ülkeden oluşan Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu, 2019'da aldığı karar doğrultusunda ortak para birimi "eko"nun kullanılmasına yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Eko'nun hayata geçirilmesiyle adını sömürgeden alan ve 80 yıldır kullanılan CFA Frangı tarihe karışacak.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) 50. kuruluş yıl dönümü kapsamında Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen etkinlikte konuşan , tek para biriminin topluluğun ekonomik bütünleşmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Tuggar, "eko"nun benimsenmesinin halen devam eden bir süreç olduğunu ancak bölgesel ekonomik entegrasyon açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

"BU KRİTERLERE ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Çalışmalar kapsamında yakınsama kriterlerine ulaşmak gerektiğine işaret eden Tuggar, "Şu an itibarıyla hiçbir ülke bu kriterleri tam anlamıyla yerine getirebilmiş değil. Örneğin, Nijerya bu nedenle makroekonomik reformlara yönelmiş durumda. Bu kriterlere ulaşmak için çalışıyoruz. Bu bir süreçtir, devam ediyor" ifadelerini kullandı.

GÜMRÜK BİRLİĞİ VE ORTAK PAZAR

Tuggar, bölgesel ekonomik bütünleşme açısından tek para biriminin yanı sıra ortak pazar ve gümrük birliği oluşturulmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirtti.

ECOWAS'ın 50. yılı vesilesiyle düzenlenen kutlamalara da değinen Tuggar, bu etkinliğin sadece bir yıl dönümü kutlaması olmadığını aynı zamanda ECOWAS'ın temel ilkelerine olan bağlılığın yeniden teyit edilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

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2019'DA BÖLGESEL PARA BİRİMİ KARARI ALMIŞLARDI

ECOWAS liderleri, 2019'da "eko"nun bölgesel para birimi olarak kullanılmasını kararlaştırmıştı ancak siyasi ve ekonomik nedenler, uygulamaya geçilmesini geciktirdi. 2023 yılında düzenlenen ECOWAS Zirvesi'nde de "eko"nun benimsenmesi öncelikli gündem maddeleri arasında yer almıştı.

ECOWAS NEDİR? ECOWAS'A HANGİ ÜLKELER ÜYE?

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), 15 Batı Afrika ülkesinin oluşturduğu bölgesel bir gruptur.

ECOWAS üyesi ülkeler; Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Fildişi Sahili, Gambiya, Gana, Gine, Gine-Bissau, Liberya, Mali, Nijer, Nijerya, Senegal, Sierra Leone ve Togo'dur.

Söz konusu ülkelerde yerel dillerin yanı sıra, bu 15 ülkeden 8'inde Fransızca, 5'inde İngilizce ve geri kalan 2'sinde ise Portekizce konuşuluyor.

ECOWAS'ın temel amacı, yaşam standartlarını yükseltmek ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmek için üye devletler arasında ekonomik iş birliğini teşvik etmektir. ECOWAS ayrıca bölgedeki çatışmalar için bir barış gücü geliştirerek bazı güvenlik sorunlarını ele almak için çalışmıştır. ECOWAS, serbest ticaret alanını 1990'da kurmuş ve Ocak 2015'te ortak bir dış tarife kabul etmiştir.