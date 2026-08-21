Türkiye’nin ilk yerli ve millî elektrikli ana hat lokomotifi E5000, AB’nin TSI sertifikasını aldı. Böylece lokomotifin Avrupa ve dünya pazarına ihracatının önü açıldı.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından üretilen Türkiye’nin ilk yerli ve millî elektrikli ana hat lokomotifi E5000, Avrupa Birliği (AB) Karşılıklı İşletilebilirlik Belgesi olan TSI Sertifikası’nı aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında düzenlenen törenle, millî lokomotifin uluslararası vizesi niteliğindeki sertifika, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Çağlar Tabak tarafından TÜRASAŞ Genel Müdürü Selim Koçbay’a verildi.

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli lokomotifin zorlu üretim ve saha performans testlerini başarıyla geçtiğini vurguladı.

Yerli lokomotife ihracat kapıları açıldı

Uraloğlu “Lokomotifimiz, AB sertifikasyonu olan TSI’ya sahip oldu. Böylece lokomotifimizin AB standartlarını karşıladığı tescillendi. Artık lokomotifimizi hem AB’ye hem de bütün dünyaya satabilme imkânına da sahip olduk. Dolayısıyla yerli ve millî lokomotifin dünya standartlarında üretilebilir olduğunu da belgelemiş olduk” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, E5000 Lokomotif Projesi kapsamında 95 yeni nesil elektrikli lokomotif üretilmesi planlanıyor. Seri üretimi devam eden proje kapsamında bugüne kadar 30 lokomotifin üretimi tamamlandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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