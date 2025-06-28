Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Yetişmez sanıldı, 4 yıllık sabır meyvesini verdi! Şimdi binlerce fidan dağıtılacak

Yetişmez sanıldı, 4 yıllık sabır meyvesini verdi! Şimdi binlerce fidan dağıtılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

4 yıl önce Siirt'in Pervari ilçesindeki çiftçilerin diktiği Trabzon hurması fidanlarının ilk meyvesi çıktı. Kasım ayındaki hasat döneminde toplanacak olan meyveler, çiftçilerin yüzünü güldürdü. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi bölgede 10 bin hurma fidanı dağıtılacağını müjdeledi.

Siirt merkez ve Pervari ilçesinin Botan Çayı kenarındaki bahçelerde, 4 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının uyguladığı "Alternatif Ürünlerin Desteklenmesi Projesi" meyvesini verdi.

Çiftçilere yüzde 75 hibeyle Trabzon hurması fidanı desteği sağlanan projede, il genelinde 4 yılda toplam 1 milyon 212 bin lira maliyetle 17 bin Trabzon hurması fidanı dağıtıldı.

Sulamanın yapıldığı bölgede maliyeti düşük, kolay yetiştirilebilen Trabzon hurması ağaçlarının meyve vermesiyle yüzü gülen çiftçiler ilk hasadı bu yıl kasım ayında yapacak.

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL 10 BİN HURMA FİDANI DAĞITACAĞIZ"

Pervari'deki bahçelerde incelemede bulunan ve üreticilerin taleplerini dinleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi, Siirt'te ürün çeşitliliğini artırmak için çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Yetişmez sanıldı, 4 yıllık sabır meyvesini verdi! Şimdi binlerce fidan dağıtılacak - 1. Resim

İlçenin daha çok fıstık, nar ve üzümle bilindiğini ancak son yıllarda hurma ve kayısı gibi alternatif ürün yetiştiriciliğiyle de öne çıktığını belirten Şanverdi, "Özellikle hurma çeşitleriyle, kayısı ve benzeri alternatif ürünlerimizle Pervari'yi meyveciliğin merkezi haline getirmek istiyoruz. Meyve yetiştiriciliği için uygun iklimsel koşullara sahip ilçemizde İl Özel İdaresinden alınacak destekle hurma üretimini yaygınlaştıracağız." dedi.

Şanverdi, gelecek yıldan itibaren 10 bin hurma fidanını başta Pervari olmak üzere il genelindeki çiftçilere dağıtacaklarını vurgulayarak, desteklemelerin çiftçilerin ihtiyacı doğrultusunda her yıl artarak devam edeceğini bildirdi.

"ÜRETTİĞİM CİNS AZ ÜRÜN VERİYOR AMA ÇOK KALİTELİ"

Pervari'ye bağlı Gökçekoru köyü Gökbel mezrasındaki 50 dönüm alanda Trabzon hurması üreten Medeni Özcan da 4 yıl önce alternatif ürün olarak diktiği fidanların bu yıl meyve verdiğini söyledi.

Yetişmez sanıldı, 4 yıllık sabır meyvesini verdi! Şimdi binlerce fidan dağıtılacak - 2. Resim

Kasımda ilk hasadı yapmaya hazırlandığını anlatan Özcan, "Ülke genelinde yetiştiriciliği çok az olduğu için piyasası güzel olur diye hurma üretimine yöneldik. Ürettiğim cins az ürün veriyor ama çok kaliteli. Olgunlaşan ürünü kasım ayının ilk haftasında toplayacağız." ifadelerini kullandı.

Yetişmez sanıldı, 4 yıllık sabır meyvesini verdi! Şimdi binlerce fidan dağıtılacak - 3. Resim

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kiracıyı evden çıkarmak için tahliye davası açtı! Ev sahibinin oyununu mahkeme bozdu47 ilde ormanlara giriş yasaklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kiracıyı evden çıkarmak için tahliye davası açtı! Ev sahibinin oyununu mahkeme bozdu - EkonomiEv sahibinin oyununu mahkeme bozdu17 ülkeden 419 ürün yarıştı! Dünyanın en iyisi Gaziantep Nizip'te üretiliyor - Ekonomi17 ülkeden 419 ürün yarıştı! Dünyanın en iyisi Nizip'tenAta mirasına sahip çıktı, topraktan bereket fışkırdı! Tonlarca organik meyve, sebze hasat edilmeyi bekliyor - EkonomiAta mirasına sahip çıktı, tarladan bereket fışkırdıTanesi 22 gram, çay bardağına sığmıyor! Avrupa ve ABD 'Lapseki devi'nin peşinde - EkonomiAvrupa ve ABD 'Lapseki devi'nin peşindeMilyonlarca araç sahibi için son gün 30 Haziran! Büyük cezası var - EkonomiMilyonlarca araç sahibi için son gün 30 Haziran!Yapması 3 ay sürüyor! Araba fiyatına satılıyor: 50 yıllık ustalar bile kolay kolay yapamaz - EkonomiYapması 3 ay sürüyor! Araba fiyatına satılıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...