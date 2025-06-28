Yetişmez sanıldı, 4 yıllık sabır meyvesini verdi! Şimdi binlerce fidan dağıtılacak

4 yıl önce Siirt'in Pervari ilçesindeki çiftçilerin diktiği Trabzon hurması fidanlarının ilk meyvesi çıktı. Kasım ayındaki hasat döneminde toplanacak olan meyveler, çiftçilerin yüzünü güldürdü. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi bölgede 10 bin hurma fidanı dağıtılacağını müjdeledi.

Siirt merkez ve Pervari ilçesinin Botan Çayı kenarındaki bahçelerde, 4 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının uyguladığı "Alternatif Ürünlerin Desteklenmesi Projesi" meyvesini verdi.

Çiftçilere yüzde 75 hibeyle Trabzon hurması fidanı desteği sağlanan projede, il genelinde 4 yılda toplam 1 milyon 212 bin lira maliyetle 17 bin Trabzon hurması fidanı dağıtıldı.

Sulamanın yapıldığı bölgede maliyeti düşük, kolay yetiştirilebilen Trabzon hurması ağaçlarının meyve vermesiyle yüzü gülen çiftçiler ilk hasadı bu yıl kasım ayında yapacak.

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL 10 BİN HURMA FİDANI DAĞITACAĞIZ"

Pervari'deki bahçelerde incelemede bulunan ve üreticilerin taleplerini dinleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi, Siirt'te ürün çeşitliliğini artırmak için çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

İlçenin daha çok fıstık, nar ve üzümle bilindiğini ancak son yıllarda hurma ve kayısı gibi alternatif ürün yetiştiriciliğiyle de öne çıktığını belirten Şanverdi, "Özellikle hurma çeşitleriyle, kayısı ve benzeri alternatif ürünlerimizle Pervari'yi meyveciliğin merkezi haline getirmek istiyoruz. Meyve yetiştiriciliği için uygun iklimsel koşullara sahip ilçemizde İl Özel İdaresinden alınacak destekle hurma üretimini yaygınlaştıracağız." dedi.

Şanverdi, gelecek yıldan itibaren 10 bin hurma fidanını başta Pervari olmak üzere il genelindeki çiftçilere dağıtacaklarını vurgulayarak, desteklemelerin çiftçilerin ihtiyacı doğrultusunda her yıl artarak devam edeceğini bildirdi.

"ÜRETTİĞİM CİNS AZ ÜRÜN VERİYOR AMA ÇOK KALİTELİ"

Pervari'ye bağlı Gökçekoru köyü Gökbel mezrasındaki 50 dönüm alanda Trabzon hurması üreten Medeni Özcan da 4 yıl önce alternatif ürün olarak diktiği fidanların bu yıl meyve verdiğini söyledi.

Kasımda ilk hasadı yapmaya hazırlandığını anlatan Özcan, "Ülke genelinde yetiştiriciliği çok az olduğu için piyasası güzel olur diye hurma üretimine yöneldik. Ürettiğim cins az ürün veriyor ama çok kaliteli. Olgunlaşan ürünü kasım ayının ilk haftasında toplayacağız." ifadelerini kullandı.