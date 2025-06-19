Yöre insanı 'likapa' diyor, gramla satılan meyvenin binlerce fidanı dağıtıldı

Rize'de Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında üreticilere 9 bin 500 adet yaban mersini fidanı dağıtıldı. Mavi yemiş de denilen yaban mersini üretiminde Rize 3. sırada bulunuyor.

Rize'de atıl alanların değerlendirilmesi maksadıyla Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yörede "likapa" ismi ile anılan ve anavatanı ABD olan mavi yemiş fidanı dağıtıldı.

46 bahçede 46 dekar alan için 660 bin TL değerinde bütçeyle hazırlanan proje kapsamında üreticiler mavi yemişlerini il müdürlüğünden teslim aldı.

Bu proje ile mavi yemiş üretiminde Türkiye'de 3. sırada olan Rize'deki toplamda 430 dekar alanın 476 dekara yükselmesi hedefleniyor.

Dağıtılan 9 bin 500 mavi yemiş fidanının yüzde 75'i hibe olarak finanse edilirken, yüzde 25'i ise üreticilerden katkı payı olarak alındı.

YABAN MERSİNİ

Türkiye'de yaban mersini üretimi 2019 yılında yaklaşık 443 ton olan üretim, 2023 yılında 5.274 tona ulaşmıştır. Başlıca üretim bölgeleri

Bursa: Türkiye'nin en büyük yaban mersini üretim merkezi olup, Orhaneli, İnegöl ve İznik ilçelerinde yoğun üretim yapılmaktadır. Bursa'da 2.288 dekarda 861 ton civarında üretim gerçekleşmektedir.

Antalya: 754 dekarda yaklaşık 862 ton üretimle önemli bir üretim alanıdır.

Rize: 351 dekarda 205 ton üretim ile Karadeniz bölgesinde üretim yapılmaktadır.

Karadeniz Bölgesi: Üretimin %70'i bu bölgede gerçekleşmektedir.

Marketlerde gramla satılan yaban mersininin faydaları ise şöyle: