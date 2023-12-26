26 Aralık 2023 04:52 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 04:54

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Edinilen bilgilere göre; Türkiye-Yunanistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 6’ncı Toplantısı’nın, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Fragkogiannis eşbaşkanlığında şubat ayında Türkiye’de gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Toplantıda ikili ticari ilişkiler, karşılıklı yatırımlar ile enerji, turizm, ulaştırma ve gümrük başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin masaya yatırılması bekleniyor.

Ticaret Bakanlığı da iş dünyasından, Türk firmaların Yunanistan pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar ile firmaların talep ve değerlendirmelerine ilişkin bilgi notu istedi. Bu kapsamda, iki ülke arasındaki ticarette sorun çıkan konular, çözülmek üzere Türkiye-Yunanistan KEK 6’ncı Toplantısı’nda gündeme gelecek. Türkiye-Yunanistan KEK 5’inci Dönem Toplantısı, geçen yıl Atina’da gerçekleştirilmişti.

3 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticaret hacvmi 5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. 2022 yılında Türkiye’nin Yunanistan’a ihracatı, 2021’e göre yüzde 6 oranında artarak 3 milyar dolara yükseldi, böylece son 10 yıllık ihracatın rekoru kırıldı. İthalat ise önceki yıla göre yüzde 1 oranında artarak 2 milyar dolara yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan ziyaretinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin iki katı artışla 10 milyar doların üzerine çıkarılması konusunda mutabık kalındığını söylemişti.