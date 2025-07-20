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Yurt dışından internet alışverişine sıkı takip! Bakanlık harekete geçti, mercek altına alınıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yurt dışından internet alışverişine sıkı takip! Bakanlık harekete geçti, mercek altına alınıyor
Güvenlik, Risk, Tüketici, Bakanlık, İthalat, Avrupa Birliği (AB), Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yakın zamanda Avrupa Birliği (AB), Kore ve İskandinav ülkeleri tarafından yapılan laboratuvar testlerinde, e-Ticaret platformlarında satılan ürünlerin bir kısmında ciddi güvenlik riskleri olduğu belirlendi.

Farklı ürün gruplarından alınan numunelerin büyük bölümünün de ürün güvenliği gerekliliklerini karşılamadığı ortaya çıktı. Özellikle konfeksiyon, ayakkabı, deri ve çocuk kategorilerindeki birçok üründe yüksek oranda kanserojen ve toksik madde tespit edilmesi, Türkiye’deki tüketicilerde de tedirginliğe yol açtı.

Türkiye’deki e-Ticaret siteleri, pazar yerleri ile mağazalar, standartlara uygun satış yapmaları konusunda sıkı denetimlere tabi tutuluyor. Ancak yurt dışındaki alışveriş sitelerinden ithal edilen bazı ürünler risk taşıdığı hâlde Türkiye pazarına erişim sağlayabiliyor.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Yurt dışındaki e-Ticaret platformlarından yapılan alışverişlerin artması ve bu ürünlerin güvenliğine yönelik endişeler, Ticaret Bakanlığını harekete geçirdi. Bakanlık, ürün güvenliğinden sorumlu diğer kuruluşlarla birlikte analiz ve tahlil süreçlerini yakın takibe aldı. Bakanlıkça ilk etapta oyuncak ve bebek ürünleri başta olmak üzere yüksek riskli kategoride değerlendirilen ayakkabı ile tekstil ve deri ürünlerinin laboratuvar ortamında güvenlik testlerinin yapılmasına yönelik seri denetimler başlatıldı. Bu süreçte AB uygulamalarında olduğu gibi söz konusu test ve denetimlerin neticeleri değerlendirilerek ilave tedbirler alınacak. Risk durumu dikkate alınarak bu ürünler için diğer test ve belgelendirme sonuçları talep edilecek. Türkiye’de piyasaya sunulan bütün ürünlerin güvenlik riski taşımaması, halk sağlığını tehdit etmeyecek şekilde imal edilmesi, teknik mevzuat ve standartlarla uyumlu olması gerekiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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