Yüzde 76'sı kayıtlarda yok! Milyonlarca emekli kaçak çalışıyor

(Tablo: Kayıt Dışı Çalışan Emekli Sayısı Projeksiyon Tablosu)

KAÇAK ÇALIŞAN EMEKLİ SAYISI

Türkiye'de güncel verilere bakıldığında, genel iş gücü piyasasında kayıt dışı istihdam oranı %24,4 civarındadır. Ancak emekliler hâlihazırda bir düzenli gelire ve sağlık güvencesine sahip oldukları için, işverenler için de kendileri için de kayıt dışı çalışmaya (veya çalıştırılmaya) çok daha yatkındırlar.

Elde kalan 7.225.553 kişilik yasal kaydı olmayan (4/a SGDP'li olmayan ve 4/b'li olarak da kendi adına çalışmayan) emekli havuzuna yönelik, kayıt dışılık eğilimlerine göre 3 farklı projeksiyon hesabımız şu şekildedir:

İyimser Senaryo (%24,4):

Emekli nüfusunun kaçak çalışma eğilimini, ülkemizin genel iş gücü ortalaması bazında ele aldığımızda dahi yaklaşık 1,76 milyon gizli çalışan emekli olduğu görülür.

Dengeli / Gerçekçi Senaryo (%35,0)

Müfettişlik mesleki tecrübelerimle kaçak sigortalılığın (özelikle tarım, inşaat ve diğer geçici işlerde) yapısal olarak kronikleştiği işlerde kaçak sigortalılığın çok fazla olduğunu söyleyebilirim. Bu gruptaki kayıt dışılık eğilimini %35 kabul ettiğimizde, yaklaşık 2,53 milyon emekli kayıt dışı çalışmaktadır.

Yüksek Riskli Senaryo (%50,0+):

Özellikle hayat maliyetinin çok arttığı ekonomik kriz dönemlerde emeklilerin “nasıl olsa emekli olmuşum SGK’ya vereceğin primi bana ver” talepleri ile işverenlerin prim ve diğer maliyetlerden kaçınması isteği birleştiğinde oran %50'lileri rahat aşabilir. Bu en kötü senaryoda ise 3,6 milyondan fazla emekli güvencesiz ve tamamen kayıt dışı şekilde piyasada aktif olarak yer almaktadır.