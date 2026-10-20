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Zincir markette skandal uygulama! Müşterilerin çantalarını bantlayıp, dolaba koydurttular: Sebebi 'Pes' dedirtti

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Zincir markette skandal uygulama! Müşterilerin çantalarını bantlayıp, dolaba koydurttular: Sebebi 'Pes' dedirtti
Başlık ResmiZincir markette skandal uygulama! Müşterilerin çantalarını bantlayıp, dolaba koydurttular: Sebebi Pes dedirtti

Ankara’da ‘hırsızlık önlemi’ bahanesiyle müşterilerinin çantalarını bantlayıp, dolaplara koyduran zincir market hakkında yasal işlem başlatıldı. Marketin daha önce de dara almadan satış yaptığı için mühürlendiği ortaya çıktı. Sincan Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Vatandaşımızı potansiyel şüpheli göremezsiniz" vurgusu yapıldı.

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Ankara’nın Sincan ilçesinde bir zincir markette alışverişe gelen vatandaşların poşet ve çantalarının "hırsızlığı önleme" bahanesiyle bantlandığı, çantaların dolaplara bırakmaya zorlandığı tespit edildi.

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1 AY ÖNCE MÜHÜRLENMİŞ

Gelen yoğun şikayetler üzerine belediye ekipleri harekete geçerken, aynı marketin bir ay önce dara almadan ürün satışı yaptığı gerekçesiyle 1 gün süreyle mühürlendiği öğrenildi.

Zincir markette skandal uygulama! Müşterilerin çantalarını bantlayıp, dolaba koydurttular: Sebebi 'Pes' dedirtti
Başlık ResmiZincir markette skandal uygulama! Müşterilerin çantalarını bantlayıp, dolaba koydurttular: Sebebi 'Pes' dedirtti

“ASLA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK”

Konuya ilişkin açıklama yapan Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, hiçbir işletmenin vatandaşın onurunu hiçe sayamayacağını vurgulayarak şunları söyledi:

Hırsızlıkla ve güvenlik zafiyetiyle mücadele etmenin yolu, kapınızdan alışveriş yapmak amacıyla giren Sincanlı hemşehrilerimizi peşinen 'potansiyel şüpheli' ilan etmek değildir. Hiçbir ticari işletme; markası, büyüklüğü veya şube sayısı ne olursa olsun, kendi güvenlik tedbirlerini vatandaşımızın onurunu ve kişisel eşyalarına ilişkin haklarını hiçe sayacak şekilde uygulayamaz. Sincan halkı dürüsttür; vatandaşımızı rencide eden bu tarz uygulamalara asla müsamaha gösterilmeyecektir.

Zincir markette skandal uygulama! Müşterilerin çantalarını bantlayıp, dolaba koydurttular: Sebebi 'Pes' dedirtti
Başlık ResmiZincir markette skandal uygulama! Müşterilerin çantalarını bantlayıp, dolaba koydurttular: Sebebi 'Pes' dedirtti

Ocak “Sincan'da ticaretin de güvenliğin de şaşmaz bir ölçüsü vardır: Vatandaşa saygı” diye vurguladı.

Zincir markette skandal uygulama! Müşterilerin çantalarını bantlayıp, dolaba koydurttular: Sebebi 'Pes' dedirtti
Başlık ResmiZincir markette skandal uygulama! Müşterilerin çantalarını bantlayıp, dolaba koydurttular: Sebebi 'Pes' dedirtti

YASAL VE İDARİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Zabıta Teşkilatı tarafından söz konusu işletmelerde sahada gerekli tespit ve incelemelerin derhal başlatıldığı bildirildi. Yetkililer kurallara ve vatandaş haklarına aykırı hareket eden işletmeye yönelik belediyenin mevzuat ve yetki sınırları dahilindeki tüm idari ve cezai yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını belirtti.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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