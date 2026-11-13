Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı belli oldu: Ahmet Nazif Zorlu'dan sonra o isim seçildi

Zorlu Holding'de Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatının ardından Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen isim belli oldu. Yönetim Kurulu Başkanlığına, Holding Başkan Vekili olarak görev yapan Olgun Zorlu seçildi.

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Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatının ardından Zorlu Holding'de Yönetim Kurulu Başkanlığına, Holding Başkan Vekili olarak görev yapan Olgun Zorlu seçildi.

Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatının ardından Yönetim Kurulu Başkanlığına, Holding Başkan Vekili olarak görev yapan Olgun Zorlu seçildi. Olgun Zorlu, önümüzdeki dönemde yeni iş modellerini uygulamaya odaklanarak grubun güçlü olduğu alanlarda rekabetçiliği artırmayı hedefleyeceklerini belirtti.

1988 yılında Zorlu Grubu'nda göreve başlayan Olgun Zorlu, tekstil ve işletme alanındaki yüksek öğreniminin ardından grubun farklı sektörlerdeki şirketlerinde yönetim kurulu seviyesinde sorumluluklar üstlendi ve uluslararası pazarlarda iş geliştirme faaliyetlerine liderlik etti. 1998 yılında Zorlu Holding Yönetim Kurulu'na katılan ve 2022 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Olgun Zorlu, holdingin kurumsal yapısının gelişiminde etkin rol oynadı.

Ahmet Nazif Zorlu

"DÖNÜŞÜM YOLCULUĞUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Zorlu, yeni görevine ve grubun gelecek dönem önceliklerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Yönetim Kurulu Başkanlık görevini, Ahmet Zorlu'dan devraldığımız kıymetli mirası geleceğe taşımanın sorumluluğuyla yürüteceğim. Onun girişimci ruhu, azmi ve ülkemize değer katma kararlılığı, Zorlu Grubu'nun gelişimine yön verdi. Onursal Başkanımız Zeki Zorlu ile Ahmet Zorlu'nun birlikte temellerini attıkları, vizyonlarıyla büyüttükleri grubumuzun değerleri, bugün de en güçlü dayanağımız. Bu köklü miras bundan sonra da yolumuzu aydınlatmaya devam edecek.

Yetmiş yılı aşkın sanayi birikimimiz ve teknoloji yetkinliklerimiz, geleceğe dönük adımlarımızın temelini oluşturuyor. Önceliğimiz, üretim ve ihracattaki konumumuzu korurken grubumuzun güçlü olduğu alanlarda yeni iş modelleriyle rekabetçiliğimizi artırmak. Bu doğrultuda farklı sektörlerdeki deneyimlerimizden yararlanarak katma değerli ürün ve hizmetlere, verimliliğe ve yenilikçiliğe odaklanacağız. İnsan kaynağı, kurum kültürü ve dijitalleşme eksenindeki yatırımlarımızı sürdürerek kalıcı değer üretmeye devam edeceğiz. Küresel gelişmeleri, riskleri ve fırsatları uzun vadeli bir bakış açısıyla değerlendirecek; kararlarımızda veriyi, uzmanlığı ve ortak aklı esas alacağız. Zorlu Grubu'nun en büyük gücü, köklü değerleri, kurumsal birikimi ve insan kaynağıdır. Profesyonel yönetim ekiplerimizin deneyimine ve liderliklerine; çalışma arkadaşlarımızın bilgi birikimine ve fikirlerine güveniyorum. Birlikte ortaya koyduğumuz güç ve birlikte başarma anlayışımızla grubumuzun geleceğini şekillendireceğiz. Ahmet Zorlu'nun ‘Önce ülkem, sonra kurumum, sonra ailem' ilkesini yaşatarak ülkemiz için üretmeye ve değer oluşturmaya devam edeceğiz."

Olgun Zorlu

Zorlu Grubu, tekstil, tüketici elektroniği, beyaz eşya, mobilite, enerji ve gayrimenkul başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin sanayileşmesine, üretimine, ihracatına ve istihdamına katkı sunan Grup, ürün ve hizmetleriyle Türkiye'de ve uluslararası pazarlarda milyonlarca insana ulaşıyor.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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