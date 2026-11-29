100 metrekare diye satılan ev 75 metrekare çıkıyor: Ev alırken metrekare tuzağına dikkat
Brüt ve net alan arasındaki fark, alıcıların beklediğinden daha küçük bir daireyle karşılaşmasına yol açabiliyor. Uzmanlar, sözleşme ve mimari proje kontrolünün önemine dikkat çekiyor.
Konut almak isteyen vatandaşlar, ilanlardaki metrekare bilgileri sebebiyle mağduriyet yaşayabiliyor. Satılık daire ilanlarında brüt ve net alan birbirine karıştırılırken bazı konutlar gerçekte olduğundan daha büyük gösterilebiliyor.
100 metrekare olarak pazarlanan bir dairenin 75 metrekare kullanım alanına sahip olması, alıcı ile satıcı arasında tartışmalara yol açıyor. Ortak alanların daire alanına eklenmesi ve brüt metrekarenin netmiş gibi sunulması, kişinin ödediği parayla satın aldığı gerçek yaşam alanı arasındaki farkı büyütüyor.
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Sorun yalnızca ilanlarla sınırlı kalmıyor. Özellikle sıfır konutlarda satış sırasında vadedilen metrekare ile teslim edilen dairenin alanı farklı çıkabiliyor.
Uzmanlar, ev alacak tüketicilerin yalnızca ilan bilgilerine güvenmemesi; net ve brüt alanları ayrı ayrı sorgulaması, onaylı mimari projeyi ve bağımsız bölüm planını incelemesi gerektiğini belirtiyor. Satış sözleşmesinde taahhüt edilen alanın eksik teslim edilmesi hâlinde tüketicinin kanuni hakları da gündeme geliyor. Gayrimenkul sektöründe metrekare bilgilerinin hangi belgeye göre ilan edildiği ve yanlış beyanların nasıl denetlendiği ise tartışma konusu oluyor.