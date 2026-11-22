Konut kiralarındaki yükseliş, kiracı-ev sahibi anlaşmazlıkları ve tahsilat sıkıntıları yeni bir sigorta pazarını büyütüyor. Kira gelirini düzenli elde etmek isteyen mülk sahipleri, ödenmeyen kiralara ve uzayan tahliye süreçlerine karşı teminat arıyor. Sigorta şirketleri, belirli şartlar ve limitler dâhilinde kira kaybını, hukuki masrafları ve birçok ek gideri karşılayan poliçeler sunuyor. Sektör temsilcileri, “Anlaşmazlık davalarının sayısı arttıkça bu poliçe türüne ilgi de artıyor” diyor.

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Konut kiralarındaki yükselişle birlikte ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmazlıklar da büyüyor. Adalet Bakanlığının 2025 yılı verilerine göre, kira, kiralananın tahliyesi ve icra yoluyla tahliye başlıklarında hukuk mahkemelerine yansıyan dosya sayısı 216 bin 800’e ulaştı.

Bu dosyaların 95 bin 217’si kira, 82 bin 222’si kiralananın tahliyesi, 39 bin 361’i ise icra yoluyla tahliye başlığında kayıtlara geçti. Kiracıların ödeme güçlüğü yaşaması ve tahliye süreçlerinin uzaması, kira gelirine güvenerek bütçe yapan ev sahiplerini yeni tedbirler almaya itiyor.

GELİRİ SAĞLAMA ALIYORLAR

Bir konut satın alarak kira geliri elde etmeyi planlayan vatandaşlar için artık yalnızca evin fiyatı, konumu ve getireceği kira önemli değil. Kiracının ödemelerini aksatması, biriken kira borcunun tahsil edilememesi ve tahliye davalarının uzaması, mülk sahiplerinin hesaplarını değiştiriyor.

Özellikle kira gelirini konut kredisi taksitini ödemek, emekli maaşını desteklemek veya günlük hayat giderlerini karşılamak için kullanan ev sahipleri, birkaç aylık kira kaybının bile bütçelerinde ciddi açık oluşturabileceğini düşünüyor. Bu sebeple gayrimenkul yatırımı yapanlar, depozitonun ötesinde kira gelirini sigorta yoluyla güvence altına almaya yöneliyor.

Kira gelirine sigorta kalkanı: Ev sahibi, kirasını sigortalatıyor!

ZARAR VE MASRAFLARIN TAMAMINI KARŞILIYOR

Kira güvence sigortasına yönelik talebin arttığını belirten sigorta acenteleri, özellikle kira gelirini geçim giderleri, kredi taksitleri veya aidat ödemeleri için kullanan mülk sahiplerinin bu ürüne ilgi gösterdiğini ifade ediyor. Poliçenin kapsamına göre kiracının ödemediği kira bedelleri belirli süre ve limitler dâhilinde karşılanırken avukatlık ve dava masrafları, icra takip giderleri, ödenmeyen aidat ve faturalar da güvenceye alınabiliyor.

Bazı ürünlerde kira ödemesinin 12 aya kadar karşılanması mümkün oluyor. Kira güvence sigortasının bedeli ise aylık kira tutarına, teminat limitine, sigorta süresine ve kiracının risk değerlendirmesine göre değişiyor. Fiyatlar dairenin durumu, büyüklüğü ve bulunduğu şehir gibi faktörlere bağlı olarak senelik 3 bin lira ile 10 bin lira aralığında seyrediyor.

Kira gelirine sigorta kalkanı: Ev sahibi, kirasını sigortalatıyor!

SİGORTA ŞİRKETİ DE KİRACIYI İNCELİYOR

Kira teminat sistemlerinde yalnızca evin özellikleri değil, kiracının ödeme gücü ve risk durumu da önem taşıyor. Bazı uygulamalarda kiracı, sigorta şirketinin değerlendirmesinden geçiriliyor ve uygun bulunan kişiler için poliçe düzenleniyor.

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Böylece ev sahipleri kiracı seçiminde yalnızca kira bedeline değil, düzenli ödeme yapabilme kapasitesine de dikkat ediyor. Bu yaklaşım, gayrimenkul sektöründe kiracı değerlendirmesini de yeni bir aşamaya taşıyor.

SİGORTAYI YAPTIRMAK TAHLİYEYİ HIZLANDIRMAZ

Kira güvence sigortası, ev sahibinin tahsil edemediği kira gelirini ve poliçede belirtilen hukuki giderleri karşılayarak maddi kaybı azaltıyor. Ancak sigorta yaptırılması, kiracının tahliyesini otomatik olarak sağlamıyor veya mahkeme sürecini hızlandırmıyor. Kiracının evden çıkarılması için yasal tahliye prosedürlerinin işletilmesi gerekiyor.

Dolayısıyla ev sahibi, kira gelirini sigortalatsa bile tahliye sürecinin zaman ve hukuki takip gerektiren yükümlülüklerinden kurtulamıyor. Sigortanın ödediği tutarlar da poliçedeki teminat limitleriyle sınırlı kalıyor.



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