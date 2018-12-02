Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Kavanlar Yapı, bölgedeki ilk projesi Kavanium Gölcük’e gelen yoğun talebi karşılamak üzere geliştirdiği Kavanium Gölcük-2’de avantajlı kampanya dönemini başlattı. Peşin alımlarda 1+1 daireleri 165 bin TL’den başlatan firma konut alıcılarına yönelik başlattığı kampanyada ayrıca, yarısı peşin yarısı teslimde olmak üzere vade farksız cazip ödeme seçeneği de yer veriyor.



ZENGİN SOSYAL DONATI ALANLARINA SAHİP

20 bin 209 metrekarelik inşaat alanına sahip projede 200 konut ve 16 ticari ünite yer alıyor. 1+1’den 3+1’e kadar değişen daire seçeneklerinin yer aldığı Kavanium Gölcük-2’de, tamamı geniş ve ferah kullanım alanları sunacak şekilde tasarlanan daireler 68 metrekare ile 139 metrekare arasında değişiyor. dörder katlı 9 bloktan oluşan Kavanium Gölcük-2; zengin peyzajı, yüzme havuzu, sosyal donatı alanları, kapalı otoparkı ve güvenlikli site konsepti özelliği ile sakinlerine konforlu yaşam alanları sunuyor. Gölcük’te sağlam temeller üzerinde yükselen Kavanium Gölcük-2, prestijli konumu ve yüksek yatırım potansiyeline sahip özelliğiyle gelecek vadediyor.