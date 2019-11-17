Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Son yıllarda ulaştırma alanında yaptığı atılımla gündeme gelen Türkiye'deki yollara ilişkin gözlemlerini paylaşan ve özellikle şehir içi yolların kalitesine işaret eden Rens, “Türkiye'nin yol ağı oldukça iyi. Gördüğüm kadarıyla iyi kalitede şehir içi yollar mevcut. Ülkede yoğun trafik şartlarının bulunduğu şehir içi yollardaki iyileştirmeler takdir edilmeli" dedi.

Asfalt yola göre beton yolların avantajlı olduğunu ve tercih edilmesi gerektiğini belirten Rens, "Beton yol teknolojisi küresel ısınma karşısındaki en etkili yöntemlerden biri. Asfalttan betona çevrilen yollarla 25-38 kilogram karbondioksit gazı salınımı azalıyor Bu yollar, kaliteli hava miktarı, yüksek sıcaklıklar ve şehirleşme için de etkili özelliğe sahip. Kullanım ömrü uzun olan beton yollar yerel ham maddelerden yapılıyor ve yüzde 100 geri dönüştürülebiliyor. Ömrünü tamamlayan beton yollar kırıcıdan geçirilerek yeni beton yolların yapımında kullanılabiliyor. Beton yol "çevre dostu" ve bu yollar iklim değişikliğiyle mücadeleye pek çok açıdan katkı sunuyor. Yine ağır taşıtların beton yolları kullanmasıyla yakıt tüketiminde de tasarruf sağlıyor. Ayrıca bu tarz yolların bakım ihtiyacı daha az” dedi.