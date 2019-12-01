Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Emlak vergilerinde 2020’nin milat olacağını savunan Emlak Uzmanı Rodi Kayım’a göre özellikle “süper lüks” konutlar için ödenecek “Lüks Konut vergisi” için yapılacak değerleme haritalarının önemli olduğunu kaydetti. Konut Piyasası Takip Sisteminin hayata geçmesi sonrası değerinin altında gösterilen konutların tespit edileceğini belirten Rodi Kayım, “5 milyon lira rayiç bedelli konutların belirlenmesi için yapılacak değerlendirme lüks konutların gerçek fiyatlarını da ortaya çıkaracak. Bu durum düzgün vergilendirme için büyük önem arz ediyor. Lüks konut vergisinin kayıt dışının önüne geçilmesi anlamında önemli. 5 milyon liranın üstünde bir konut düşünenler haliyle bu vergiyle birlikte yeni bir değerlendirme yapıp daha uygun maliyetli konutlara yönelebilir” dedi.