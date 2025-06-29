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Tatil parasına köy evi!! Otel yerine tercih kırsal bölgede arsa

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tatil parasına köy evi!! Otel yerine tercih kırsal bölgede arsa
Tatil, Otel, Köy Evi, Arsa, Turizm, Haber
Emlak Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ege ve Akdeniz’de 4 kişilik ailenin bir haftalık tatili 200 bin TL’yi buluyor. Birçok aile bu parayı vermek yerine kırsal bölgelerden arsa satın almayı tercih ediyor. İki üç yıllık tatil parasının üzerine biraz eklenip köy evi inşa ediliyor. Uzaktan çalışanlar da yaz kış bu evlerde yaşıyor.

NECMİ ÇİÇEKCİ - Türkiye’de yaz sezonu ile birlikte tatil hareketliliği arttı. Ancak bu hareketlilik, en çok fiyatlara yansıdı. Ege ve Akdeniz Bölgelerinde konaklama ve yeme içme fiyatları rekor seviyelere ulaştı.

Dört kişilik bir ailenin bir haftalık tatil için 200 bin TL’ye yakın bir bütçe ayırması gerekince, vatandaşlar alternatif çözümler aramaya başladı. Bu durum, yeni bir eğilimi beraberinde getirdi. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan ve yaz aylarında tatile çıkmayı alışkanlık hâline getiren pek çok aile, artık bu bütçeyle memleketlerinde ya da kırsal bölgelerde arsa satın alarak köy evi yaptırmayı tercih ediyor. Vatandaşlar, her sene otel tatiline harcanacak parayla kendi evlerinde huzurlu bir hayat kurmayı daha mantıklı buluyor. İki ya da üç yıllık tatil ücretinin üzerine bir miktar para konulduğunda yahut kredi çekildiğinde mütevazı bir ev yapmak mümkün olabiliyor.

YAZ KIŞ GİDİLEBİLİYOR

Kırsal bölgelerde arsa alıp ev yaptıranların sayısı giderek artıyor. Bu evler yalnızca yaz aylarında kullanılmak üzere yapılmıyor; bazı aileler bu evleri yıl boyunca aktif olarak kullanıyor. Uzaktan çalışmanın yaygınlaşması, internet altyapısının gelişmesi ve doğal yaşam alanlarına olan ilginin artması bu tercihi destekliyor. Tatilden ziyade kalıcı bir yaşam alanı oluşturma fikri, özellikle genç aileler arasında büyük ilgi görüyor. Bu yönelim, aynı zamanda yerel ekonomilerin canlanmasına da katkı sağlıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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