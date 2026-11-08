Konut almak isteyen vatandaş, satış fiyatı ile banka ekspertiz değeri arasındaki fark nedeniyle kredi aşamasında beklediği finansmana ulaşamıyor. Düşük ekspertiz değeri, alıcıyı daha yüksek peşinat bulmaya zorluyor.

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Ev sahibi olmak isteyen vatandaş, konut fiyatlarının yanı sıra bankanın belirlediği ekspertiz değeriyle de mücadele ediyor. Piyasada 5 milyon TL’ye satışa sunulan bir konut için banka ekspertizinin daha düşük değer belirlemesi, kullanılabilecek konut kredisini önemli ölçüde azaltıyor.

Bankalar kredi tutarını doğrudan ilan veya satış fiyatına göre değil, ekspertiz raporuyla belirlenen konut değeri ve kredi kullandırım oranları üzerinden hesaplıyor. Böylece alıcı, evi satın almak için planladığından çok daha yüksek miktarda peşinat bulmak mecburiyetinde kalabiliyor.

Ev almak isteyene ekspertiz engeli

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Özellikle sıfır konutlarda müteahhitlerin belirlediği satış fiyatı ile bankanın ekspertiz değeri arasındaki fark, alıcı açısından ciddi bir finansman açığı oluşturabiliyor. Satış bedeli, tapuda beyan edilen değer ve ekspertiz raporunun birbirinden farklı olması da süreci daha karmaşık hâle getiriyor.

Ev almak isteyene ekspertiz engeli

Vatandaş evi beğenip anlaşma sağladıktan sonra kredi aşamasında beklediği finansmana ulaşamayınca ya ek kaynak arıyor ya da satın almaktan vazgeçiyor. Konut piyasasında satış fiyatları ile bankaların değerlemeleri arasındaki makas, ev sahibi olmak isteyenlerin karşısına yeni bir engel çıkarıyor.

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